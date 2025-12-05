Ζελένσκι: Χιλιάδες παιδιά πρέπει να επιστραφούν από τη Ρωσία
Ζελένσκι: Χιλιάδες παιδιά πρέπει να επιστραφούν από τη Ρωσία

05/12/2025 • 18:38
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την Παρασκευή τον Αμερικανό ηγέτη Ντόναλντ Τραμπ για τη βοήθειά του στην επιστροφή επτά Ουκρανών παιδιών από τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι χιλιάδες ακόμη πρέπει να επιστραφούν.

«Ευχαριστώ τον @POTUS και την @FLOTUS για τη συνεχή προσοχή τους σε αυτό το σημαντικό ζήτημα», έγραψε στο X.

«Χιλιάδες από τα παιδιά μας πρέπει ακόμη να επιστραφούν και βασιζόμαστε στη διευρυμένη διεθνή υποστήριξη για να γίνει αυτό δυνατό», συνέχισε, όπως αναφέρει το Reuters. 

