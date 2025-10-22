Ζελένσκι για Τραμπ: Καλός συμβιβασμός το «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι η έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Ουκρανία και τη Ρωσία να σταματήσουν τις εχθροπραξίες στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου ήταν «ένας καλός συμβιβασμός».

Ωστόσο, ο Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται σε επίσκεψη στις σκανδιναβικές χώρες, δήλωσε ότι αμφιβάλλει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα το υποστηρίξει, μετέδωσε το Reuters.

Εξάλλου, η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως η Ρωσία εκτόξευσε 405 drones και 28 πυραύλους κατά της Ουκρανίας σε μια νυχτερινή επίθεση που είχε ως στόχο τις ενεργειακές υποδομές.

Το Κίεβο κατέρριψε 16 πυραύλους και 333 drones, ενώ άλλοι πύραυλοι χτύπησαν απευθείας τους στόχους τους, συμπληρώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες

Σημειώνεται πως ο Ζελένσκι έφτασε σήμερα το πρωί στο Όσλο όπου θα συναντηθεί με τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Όπως δήλωσε υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος, αργότερα αυτή την εβδομάδα ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο.

Η Νορβηγία δεν έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες για το θέμα των συνομιλιών μεταξύ του Ουκρανού προέδρου και του Νορβηγού πρωθυπουργού, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συνέντευξη Τύπου.

«Η Νορβηγία στηρίζει την επιδίωξη της Ουκρανίας για μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη, την οποία αξίζει ο ουκρανικός λαός», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Στέρε.

Η σκανδιναβική χώρα είναι μεταξύ των σημαντικότερων υποστηρικτών της Ουκρανίας και των προσπαθειών της να απωθήσει τη ρωσική εισβολή: το Όσλο σχεδιάζει να προσφέρει βοήθεια – πολιτική και στρατιωτική—ύψους 275 δισεκ. κορονών (περισσότερα από 23 δισεκ. ευρώ) στο Κίεβο την περίοδο 2023-2030.

Στη Σουηδία ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον στην πόλη Λινσέπινγκ, έδρα του ομίλου Saab που κατασκευάζει το καταδιωκτικό αεροπλάνο Gripen, συστήματα όπλων και υποβρύχια.

Εξάλλου αύριο Πέμπτη διεξάγεται στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της ΕΕ στη διάρκεια της οποίας ελπίζουν να συμφωνήσουν σε μια μακροπρόθεσμη οικονομική υποστήριξη για την Ουκρανία.

Μια συνάντηση του «συνασπισμού των προθύμων», στην οποία συμμετέχουν χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στο Λονδίνο.