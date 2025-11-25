Ζελένσκι για τηλ. επικοινωνία με Στάρμερ: Πολλές προοπτικές για να γίνει η ειρήνη πραγματικότητα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Κιρ Στάρμερ πραγματοποίησαν «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία, με τον Ουκρανό πρόεδρο να υπογραμμίζει ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Βρετανό πρωθυπουργό.

«Βλέπουμε πολλές προοπτικές που μπορούν να κάνουν τον δρόμο προς την ειρήνη πραγματικότητα», είπε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

«Υπάρχουν σταθερά αποτελέσματα (σ.σ. από τη Γενεύη), αλλά υπάρχει ακόμα πολύ δουλειά μπροστά μας».

This morning, I spoke with Prime Minister of the United Kingdom @Keir_Starmer. It was a good and very productive conversation.



I thanked the Prime Minister for the condolences he expressed to the Ukrainian people. Last night, Russia launched another attack – at a time when… pic.twitter.com/8twO1mYLLr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2025

Οι δύο άνδρες μίλησαν πριν από τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων».

«Ευχαρίστησα τον πρωθυπουργό για τα συλλυπητήρια που εξέφρασε στον ουκρανικό λαό», κατέληξε ο Ζελένσκι.

Χθες το βράδυ, η Ρωσία εξαπέλυσε μια άλλη επίθεση – σε μια στιγμή που η Ουκρανία, μαζί με την Αμερική, την Ευρώπη και πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, εργάζονται σχεδόν όλο το 24ωρο για να σταματήσουν την αιματοχυσία».

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.