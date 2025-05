Ζελένσκι για Ρωσία: Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο

Την πεποίθηση πως η Ρωσία «προσπαθεί να κερδίσει χρόνο προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο» εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον απόηχο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και της δικής του συνομιλίας με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για οποιαδήποτε μορφή διαπραγμάτευσης που αποφέρει αποτελέσματα. Και αν η Ρωσία συνεχίσει να θέτει μη ρεαλιστικούς όρους και να υπονομεύει την πρόοδο, θα πρέπει να υπάρξουν σκληρές συνέπειες», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Ενημερώσαμε ο ένας τον άλλον για τις επαφές μας με τους εταίρους μας και συζητήσαμε λεπτομέρειες της χθεσινής συνομιλίας με τον πρόεδρο Τραμπ.

Το βασικό σημείο είναι ότι η διπλωματία που στοχεύει στην ειρήνη πρέπει να είναι καλά συντονισμένη και να επικεντρώνεται σε απτά αποτελέσματα.

Είναι προφανές ότι η Ρωσία προσπαθεί να κερδίσει χρόνο προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο και την κατοχή της. Συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουμε ότι η πίεση θα αναγκάσει τους Ρώσους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Οι κυρώσεις έχουν σημασία και είμαι ευγνώμων σε όλους όσους τις καθιστούν πιο αυστηρές για τους υπεύθυνους για αυτόν τον πόλεμο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι προτάσεις στο τραπέζι πρέπει να είναι σαφείς και ρεαλιστικές. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για οποιαδήποτε μορφή διαπραγμάτευσης που αποφέρει αποτελέσματα. Και αν η Ρωσία συνεχίσει να θέτει μη ρεαλιστικούς όρους και να υπονομεύει την πρόοδο, θα πρέπει να υπάρξουν σκληρές συνέπειες.

Περισσότερες συνομιλίες με τους εταίρους μας έχουν προγραμματιστεί για σήμερα.»

