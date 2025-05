Ζελένσκι: Ευχαρίστησα τον Στάρμερ για τις κυρώσεις της ΕΕ και της Βρετανίας προς τη Ρωσία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ είχε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον ευχαρίστησε για τις νέες κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Ρωσία, καθώς και για αυτές που επέβαλε η ΕΕ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μάλιστα σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι θα ήταν καλό αν βοηθούσαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες με κυρώσεις.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε πως τα βασικά στοιχεία των διπλωματικών μας προσπαθειών και τις πιθανές συναντήσεις που θα μπορούσαν πραγματικά να διασφαλίσουν μια κατάπαυση του πυρός και την πρόοδο προς μια διαρκή ειρήνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζελένκσι:

I spoke with UK Prime Minister @Keir_Starmer. I thanked him for the new British sanctions, which help pressure Russia toward peace. Only coercion will work. Today we have a sanctions decision from the UK, as well as from the EU, and it would be good if the United States also… pic.twitter.com/eFVQnIQ3pd