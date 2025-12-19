Ζελένσκι: Ευγνώμων για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Την ευγνωμοσύνη του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για την περίοδο 2026-2027 εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής, υπογραμμίζοντας πως «είναι σημαντικό τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία να παραμείνουν δεσμευμένα και η Ουκρανία να έχει λάβει εγγύηση χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζελένσκι:

«Είμαι ευγνώμων προς όλους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για την περίοδο 2026-2027. Πρόκειται για σημαντική στήριξη που ενισχύει πραγματικά την ανθεκτικότητά μας.

Είναι σημαντικό τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία να παραμείνουν δεσμευμένα και η Ουκρανία να έχει λάβει εγγύηση χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ για το αποτέλεσμα και για την ενότητα. Μαζί, υπερασπιζόμαστε το μέλλον της ηπείρου μας.