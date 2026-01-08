Ζελένσκι: Έτοιμο προς οριστικοποίηση από τον Τραμπ το έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι το κείμενο μιας διμερούς εγγύησης ασφάλειας μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον είναι «ουσιαστικά έτοιμο» να οριστικοποιηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ως ακρογωνιαίο λίθο οποιασδήποτε μεταπολεμικής διευθέτησης, η Ουκρανία επιδιώκει ισχυρές εγγυήσεις που θα δεσμεύουν τις ΗΠΑ και άλλους δυτικούς συμμάχους να συνδράμουν τη χώρα σε περίπτωση νέας ρωσικής εισβολής.

Ουκρανοί και Αμερικανοί απεσταλμένοι, μαζί με συμμαχική ομάδα χωρών που στηρίζουν το Κίεβο, διαπραγματεύονται αυτή την εβδομάδα στο Παρίσι, προκειμένου να γεφυρώσουν τις εναπομείνασες διαφωνίες σε ένα πλαίσιο ειρήνης που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να συμφωνήσει με την Ουκρανία πριν το παρουσιάσει στη Ρωσία. Την Τρίτη, οι ΗΠΑ ενέκριναν για πρώτη φορά την ιδέα παροχής εγγυήσεων ασφάλειας προς την Ουκρανία.

«Το διμερές έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία είναι πλέον ουσιαστικά έτοιμο για οριστικοποίηση στο ανώτατο επίπεδο με τον πρόεδρο (Τραμπ)», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Rustem Umerov reported on the results of our team’s negotiations in France yesterday. The bilateral document on security guarantees for Ukraine is now essentially ready for finalization at the highest level with the President of the United States. It is important that Ukraine is… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2026

Πρόσθεσε ότι οι συναντήσεις της Τετάρτης στο Παρίσι μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων επικεντρώθηκαν σε «σύνθετα ζητήματα», από το υπό διαμόρφωση πλαίσιο τερματισμού του πολέμου έως τις λύσεις που παρουσίασε το Κίεβο για τα ανοιχτά θέματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε αυξημένη πίεση προς τη Ρωσία μετά τις νέες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών την Τετάρτη, υποστηρίζοντας ότι η αξιοπιστία των μελλοντικών εγγυήσεων ασφάλειας πρέπει να αποδειχθεί ήδη σε αυτό το στάδιο.

Υπό την προεδρία Τραμπ, η Ουάσιγκτον έχει μετατοπίσει τη στάση της από αμιγή υποστήριξη του Κιέβου σε ρόλο διαμεσολαβητή που ασκεί πίεση και στις δύο πλευρές για την επίτευξη ειρήνης, επιδιώκοντας να πείσει τη Μόσχα να αποδεχθεί τη συμφωνία που θα διαπραγματευτεί με την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι, αν και το πλαίσιο συμφωνίας έχει συμφωνηθεί κατά περίπου 90%, παραμένουν δύσκολα ζητήματα, όπως ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, καθώς και οι ρωσικές απαιτήσεις να παραχωρήσει το Κίεβο στρατηγικής σημασίας εδάφη στην ανατολική Ουκρανία, τα οποία η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να καταλάβει εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

«Κατανοούμε ότι η αμερικανική πλευρά θα εμπλακεί σε επαφές με τη Ρωσία και αναμένουμε ανατροφοδότηση για το αν ο επιτιθέμενος είναι πραγματικά διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Σημείωσε, επίσης, ότι οι αντιπροσωπείες συζήτησαν έγγραφα που αφορούν τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ουκρανίας.

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε πέρυσι ότι το κόστος ανοικοδόμησης και ανάκαμψης της Ουκρανίας ανέρχεται σε 524 δισ. δολάρια, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να εξασφαλίσει οικονομικά οφέλη και προνομιακή μεταπολεμική πρόσβαση για τις ΗΠΑ στην ουκρανική οικονομία.