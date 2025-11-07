Ζελένσκι: Επίδειξη ισχύος από Μόσχα η επίθεση στην πόλη Ποκρόβσκ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα κοντά στην πόλη Βοβτσάνσκ, στην επαρχία του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η επίθεση της Μόσχας στην ανατολική πόλη Ποκρόφσκ έχει ως στόχο να επιδείξει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτυχίες της στο πεδίο της μάχης.

Το Ποκρόφσκ έχει γίνει τις τελευταίες μέρες το επίκεντρο των μαχών στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας. Σφοδρές μάχες διεξάγονται για τον έλεγχο αυτού του επιμελητειακού κόμβου στη βιομηχανική περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία το Κρεμλίνο επιδιώκει να καταλάβει.

Την ίδια στιγμή, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι το Κίεβο σχεδιάζει να ξεκινήσει τοπική παραγωγή μαχητικών Gripen έως το 2033, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία θα παρουσιάσει την εθνική στρατηγική της σχετικά με τις εξαγωγές όπλων έως τον Δεκέμβριο.

Στο μεταξύ, τις ερχόμενες ημέρες θα επισκεφθεί την Ισπανία ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, χωρίς να αποκαλύπτει τις ακριβείς ημερομηνίες ή το πρόγραμμα για λόγους ασφαλείας.

Ο Ζελένσκι επρόκειτο να επισκεφθεί την Ισπανία τον Απρίλιο, όμως το ταξίδι αναβλήθηκε μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Τον περασμένο μήνα, ο Σάντσεθ είπε στον Ζελένσκι ότι η Ισπανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία μέχρι να επιτευχθεί «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» στον πόλεμό της με τη Ρωσία, που διανύει τον τέταρτο χρόνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί το Μουσείο Ρέινα Σοφία της Μαδρίτης, όπου εκτίθεται ο πίνακας «Γκερνίκα» (1937) του Πικάσο που απεικονίζει τη φρίκη του πολέμου.

Η Ισπανία υπέγραψε δεκαετή διμερή συμφωνία ασφάλειας και άμυνας με την Ουκρανία τον Μάιο του 2024 στη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης του Ζελένσκι.