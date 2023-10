Ζελένσκι: Επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο χρησιμοποίησε πύραυλο ATACMS που του παρείχαν οι ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο χρησιμοποίησε αμερικανικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς ATACMS.

«Σήμερα, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συμφωνίες μας με τον πρόεδρο Μπάιντεν εφαρμόζονται. Με μεγάλη ακρίβεια, το απέδειξαν τα ATACMS» δήλωσε σε ομιλία του σήμερα το βράδυ.

After months of excuses & delay,#Ukraine finally gets #ATACMS & promptly delivers the greatest single day losses in RU Air Force history.



Pro tip: When the 🇺🇦 Armed Forces tell you they’ll put a new weapons system to good use, believe them. #FreeTaurus pic.twitter.com/4QkvOHcizP