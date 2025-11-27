Ζελένσκι: Επί τάπητος θα τεθούν η ειρήνη και η ασφάλεια στην συνάντηση Ουκρανίας-ΗΠΑ αυτή τη βδομάδα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ουκρανικές και αμερικανικές αντιπροσωπείες πρόκειται να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να επεξεργαστούν μια φόρμουλα που συζητήθηκε στις συνομιλίες στη Γενεύη για την επίτευξη ειρήνης και την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο.

«Η ομάδα μας, μαζί με Αμερικανούς εκπροσώπους, θα συναντηθεί στο τέλος αυτής της εβδομάδας για να συνεχίσουμε να φέρνουμε πιο κοντά τα σημεία που έχουμε ως αποτέλεσμα (των συνομιλιών) στη Γενεύη, σε μια μορφή που θα μας οδηγήσει στο δρόμο προς τις εγγυήσεις ειρήνης και ασφάλειας», δήλωσε ο Ζελένσκι στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

«Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση αντιπροσωπειών. Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα είναι καλά προετοιμασμένη και θα επικεντρωθεί σε ουσιαστικό έργο».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα με τη συμμετοχή και των δύο αντιπροσωπειών και του ίδιου, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες.

«Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν σημαντικές συνομιλίες όχι με την αντιπροσωπεία μας, αλλά και με εμένα», είπε. «Και προετοιμάζουμε σταθερό έδαφος για τέτοιες συνομιλίες. Η Ουκρανία θα σταθεί γερά στα πόδια της. Θα είναι πάντα όρθια».