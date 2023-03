Ζελένσκι: Ένας νεκρός από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κράματορσκ (vid)

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δημοσίευση του στο κανάλι του στο Telegram επιβεβαίωσε ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και τρία άτομα τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό του Κραματόρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ σήμερα το πρωί.

«Κραματόρσκ. Ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε το κέντρο της πόλης. Έξι πολυώροφα κτίρια υπέστησαν ζημιές. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια! Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται ακόμη.

Το σατανικό κράτος συνεχίζει να πολεμά εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Καταστρέφει τη ζωή και δεν αφήνει τίποτα ανθρώπινο. Κάθε χτύπημα που αφαιρεί μια αθώα ζωή πρέπει να καταλήγει σε μια νόμιμη και δίκαιη ποινή που τιμωρεί τη δολοφονία. Θα γίνει σίγουρα έτσι», ανέφερε ο Ζελένσκι.

