Ζελένσκι: Ελπίζουμε πολύ στην υποστήριξη των ΗΠΑ στο δρόμο προς την ειρήνη

«Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη διπλωματία μας πραγματικά ουσιαστική για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό», επεσήμανε μεταξύ άλλων τη Δευτέρα (03/03), ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσα από ανάρτησή του στο Χ.

Μάλιστα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι Ουκρανοί επιθυμούν περισσότερο από όλους την ειρήνη, καθώς βλέπουν τις πόλεις και τις κωμοπόλεις τους να καταστρέφονται από τον πόλεμο, αλλά και τους ανθρώπους τους να χάνονται.

Ενώ τόνισε και ότι εναποθέτει τις ελπίδες του στην υποστήριξη των ΗΠΑ στο δρόμο προς την ειρήνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:

We continue our work with partners. We have already had talks and other steps to come soon.



It is very important that we try to make our diplomacy really substantive to end this war the soonest possible.



We need real peace and Ukrainians want it most because the war ruins our…