Ζελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία βελτιώθηκε και εξελίχθηκε στη Φλόριντα
AP Photo/Kirsty Wigglesworth
02/12/2025 • 13:04
Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας είχαν «βελτιώσει/εξευγενίσει» ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στη Γενεύη, κατά τις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Φλόριντα.

Γράφοντας στο X, ανέφερε ότι η Ουκρανία προσεγγίζει τη διπλωματία «με τη μέγιστη σοβαρότητα» και επιθυμεί τη συμμετοχή περισσότερων ξένων εταίρων στη διαδικασία.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Ρωσία είχε εξαπολύσει «εκστρατείες παραπληροφόρησης» ενόψει μιας συνάντησης μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων.

