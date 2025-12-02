Ζελένσκι: Το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία βελτιώθηκε και εξελίχθηκε στη Φλόριντα

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας είχαν «βελτιώσει/εξευγενίσει» ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στη Γενεύη, κατά τις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Φλόριντα.
Γράφοντας στο X, ανέφερε ότι η Ουκρανία προσεγγίζει τη διπλωματία «με τη μέγιστη σοβαρότητα» και επιθυμεί τη συμμετοχή περισσότερων ξένων εταίρων στη διαδικασία.
Πρόσθεσε επίσης ότι η Ρωσία είχε εξαπολύσει «εκστρατείες παραπληροφόρησης» ενόψει μιας συνάντησης μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων.
A detailed briefing by the Ukrainian delegation following all their meetings in the United States. We discussed in person the matters that cannot be addressed over the phone.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2025
