Ζελένσκι: Έχουμε διαφοροποιήσει σημαντικά τις προμήθειες φυσικού αερίου

Η Ουκρανία έχει «διαφοροποιήσει σημαντικά» τις προμήθειες φυσικού αερίου, μετά τις ρωσικές επιθέσεις στις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Διασφαλίζουμε αξιόπιστο εφοδιασμό σε φυσικό αέριο για τους Ουκρανούς παρά όλες τις προκλήσεις» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Συνεχίζουμε να εισάγουμε σημαντικούς όγκους. Οι οδοί εφοδιασμού έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά», πρόσθεσε.

A meeting with Prime Minister Yuliia Svyrydenko and Naftogaz CEO Sergii Koretskyi. We began by discussing the consequences of Russian attacks on Ukraine’s oil and gas infrastructure and the process of restoring gas infrastructure facilities. I am grateful to all our repair crews… pic.twitter.com/huVo4gJyUL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2026

Ο ίδιος δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες για τις αλλαγές.

Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε ρωσική επιδρομή στη Ζαπορίζια

Υπενθυμίζεται ότι, ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό τριών άλλων στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν πλήγματα με drones εναντίον κατοικημένων συνοικιών στη Βίλνιανσκ (...) Δυο γυναίκες και άνδρας σκοτώθηκαν και άλλος άνδρας τραυματίστηκε», διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Φεντόροφ.

🚨 After recent Russian attacks in #Kyiv & #Zaporizhzhia, Ukrainian Red Cross teams joined emergency services to provide first aid and psychological support to affected residents. Grateful to partners for their solidarity 🤝 @BritishRedCross & @FCDOGovUK #EmergencyResponse pic.twitter.com/fR7nbNmZx2 — Ukrainian Red Cross (@RedCrossUkraine) January 28, 2026

Δύο γυναίκες ηλικίας 26 και 50 ετών και ένας 62χρονος άνδρας σκοτώθηκαν στην επίθεση, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προσθέτοντας ότι ένα κτίριο καταστράφηκε και αρκετά άλλα υπέστησαν ζημιές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανήρτησαν στο Telegram φωτογραφίες με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να κατασβήσουν μια πυρκαγιά καθώς και εικόνες από ισοπεδωμένο κτίριο.

Συνολικά, τις τελευταίες 24 ώρες η Ρωσία εξαπέλυσε 841 πλήγματα κατά 34 κοινοτήτων στην περιοχή, δήλωσε ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Οι ρωσικές δυνάμεις καταλαμβάνουν μεγάλα τμήματα εδάφους στη Ζαπορίζια και προσφάτως σημειώνουν και πάλι εδαφικά κέρδη εκεί. Είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 105 drones στη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων 84 καταρρίφθηκαν.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας έπληξαν επίσης την πόλη της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της χώρας, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ στο Telegram.

Ο Κίπερ δήλωσε ότι αποθήκες, κτίρια παραγωγής και φορτηγά καταστράφηκαν στην επίθεση, προσθέτοντας ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Ο απολογισμός των νεκρών από τη νυχτερινή επίθεση την Τρίτη στην Οδησσό αυξήθηκε σε τέσσερις, καθώς ένας ηλικιωμένος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Ρώσοι αξιωματούχοι δεν έκαναν σχόλιο για τις επιθέσεις. Η Μόσχα και το Κίεβο αρνούνται ότι στοχοθετούν πολίτες στον σχεδόν τετραετή τους πόλεμο.

Ουκρανία: Δύσκολες οι προσεχείς εβδομάδες λόγω παγετού και ρωσικών πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές

Η ζωή θα είναι δύσκολη για τους Ουκρανούς τις επόμενες τρεις εβδομάδες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της έντασης των ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της χώρας, που έχουν ως αποτέλεσμα να μείνουν ήδη εκατομμύρια κάτοικοι χωρίς ηλεκτρικό και θέρμανση, δήλωσε σήμερα, ο επικεφαλής της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για ενεργειακά ζητήματα.

Παρά την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες που έχουν οδηγήσει - για πρώτη φορά - σε τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η Μόσχα έχει εντείνει τις επιδρομές της μακριά από την πρώτη γραμμή του μετώπου που εκτείνεται σε όλη την ανατολική και νότια Ουκρανία.

Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει την επόμενη εβδομάδα στους -20 βαθμούς Κελσίου, σε αρκετές περιοχές της βόρειας και ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

«Τα κακά νέα είναι ότι όντως θα υπάρξει παγετός και θα είναι δύσκολα», δήλωσε ο Άντριι Γκέρους, επικεφαλής της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για ενεργειακά ζητήματα στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Τα καλά νέα είναι ότι πρέπει να αντέξουμε για τρεις εβδομάδες, και μετά θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα», πρόσθεσε ο ίδιος, εξηγώντας πως η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί στη συνέχεια καθώς θα μεγαλώνει και η περίοδος ηλιοφάνειας.