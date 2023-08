Ζελένσκι: Διπλό πυραυλικό χτύπημα της Ρωσία σε πολυκατοικία στο Ποκρόβσκ (vid)

Δύο ρωσικά πυραυλικά πλήγματα έπληξαν κτίριο κατοικιών στην πόλη Ποκρόβσκ της ανατολικής Ουκρανίας στην περιοχή Ντονέτσκ, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο νεκρούς.

«Δύο πυραυλικά πλήγματα. Χτυπήθηκε ένα κτίριο κατοικιών. Δυστυχώς, υπάρχουν θύματα. Οι διασώστες και όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες βρίσκονται στο σημείο. Η διάσωση των ανθρώπων συνεχίζεται», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

The city of Pokrovsk, Donetsk region. Donbas, from which Russia is trying to leave only broken and scorched stones. Two missile strikes. An ordinary residential building was hit. Unfortunately, there are victims. Rescuers and all necessary services are on the scene. The rescue of… pic.twitter.com/zsIA7dR6HR