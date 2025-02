Ζελένσκι: Αν δεν μας δεχτούν στο ΝΑΤΟ, πρέπει να φτιάξουμε το δικό μας εντός της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο Twitter τη Δευτέρα (24/02) ανέφερε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να δημιουργήσει το δικό της «ΝΑΤΟ», εάν η χώρα δεν γίνει δεκτή στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, δείχνοντας να αναγνωρίζει τις δυσκολίες του συγκεκριμένου εγχειρήματος.

«Το ΝΑΤΟ είναι η πιο αποδοτική επιλογή για την αποτροπή ενός νέου πολέμου. Είναι η απλούστερη και πιο λογική λύση», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος συνέχισε, αναφερόμενος στο «plan B» για τη χώρα του σε περίπτωση που, τελικά, δεν ενταχθεί στη Συμμαχία.

NATO is the most cost-effective option for preventing another war. It is the simplest and most logical solution.



If Ukraine does not join NATO, we will have to create NATO within Ukraine, which means maintaining an army strong enough to repel aggression, financing it, producing…