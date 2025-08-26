Ζελένσκι: Η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου ή οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Τώρα, αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν επαφές με την Τουρκία, επαφές με χώρες του Κόλπου και με ευρωπαϊκές χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τους Ρώσους», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Από την πλευρά μας, τα πράγματα θα προετοιμαστούν στο μέγιστο βαθμό για να τερματιστεί ο πόλεμος».

Ο Ζελένσκι μίλησε ενώ ο επικεφαλής του προσωπικού του, Αντρέι Γερμάκ, δήλωσε ότι αυτός και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας βρισκόταν στο Κατάρ για να συναντήσουν τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

Στα σχόλιά του, ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι η προώθηση των συνομιλιών εξαρτάται από τον συντονισμό με τους εταίρους της Ουκρανίας, κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ασκείται επαρκής πίεση στη Ρωσία. Αυτό, είπε, είχε συζητηθεί τη Δευτέρα στο Κίεβο με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

«Όλα εξαρτώνται αυστηρά από τη βούληση των παγκόσμιων ηγετών, και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Η Ρωσία δίνει μόνο σημάδια ότι θα συνεχίσει να αποφεύγει τις πραγματικές διαπραγματεύσεις. Αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο με ισχυρές κυρώσεις, ισχυρούς δασμούς – πραγματική πίεση».