Ζαπορίζια: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού μετά τις ρωσικές επιθέσεις

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση του ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που είχε διακοπεί μετά τις ρωσικές επιθέσεις, ανακοίνωσε ο ουκρανός διαχειριστής του δικτύου.

«Παίζουμε με τη φωτιά»: «Καμπανάκι» για το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια από τον ΔΟΑΕ

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας νωρίτερα έκρουσε και πάλι σήμερα τον κώδωνα του κινδύνου έπειτα από ρωσικό πλήγμα στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος λειτουργεί πλέον μόνο με εφεδρικές γεννήτριες.

«Κάθε φορά παίζουμε με τη φωτιά και, αν επιτρέψουμε σ' αυτή την κατάσταση να διαρκέσει, μια μέρα η τύχη μας θα αλλάξει», προειδοποίησε σήμερα ο Ραφαέλ Γκρόσι ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου του εν λόγω οργανισμού του ΟΗΕ στη Βιέννη.

Ο επικεφαλής του IAEA, ο οποίος διεξάγει εδώ και μήνες ανεπιτυχώς διαβουλεύσεις με το Κίεβο και τη Μόσχα για να δημιουργηθεί μια ζώνη προστασίας γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει.

«Οφείλουμε να δεσμευθούμε να προστατεύσουμε την ασφάλεια του σταθμού και οφείλουμε να δεσμευθούμε γι' αυτό τώρα», τόνισε εκφράζοντας την «έκπληξή» του για την παθητικότητα που επικρατεί σήμερα. «Τι κάνουμε για να εμποδίσουμε» ένα ατύχημα στο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, ρώτησε.

Ο IAEA διαθέτει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος έχει καταληφθεί από το ρωσικό στρατό και αποτελεί τακτικά στόχο βομβαρδισμών.

Χωρίς ηλεκτρική ενέργεια ο πυρηνικός σταθμός

Ο κρατικός οργανισμός πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, Energoatom, είχε ανακοινώσει ότι οι επιθέσεις έκοψαν τη σύνδεση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, αναγκάζοντάς τον να στραφεί σε γεννήτριες ντίζελ που έχουν αρκετά καύσιμα για να τον τροφοδοτήσουν για 10 ημέρες.

In western Lviv. Four are known to be killed. #StopRussiaNOW pic.twitter.com/RThAETNVsB — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 9, 2023

Ο εθνικός διαχειριστής του δικτύου Ukrenergo είχε δηλώσει ότι η παροχή ενέργειας είχε περιοριστεί σε όλες τις περιοχές κατά τη διάρκεια των απεργιών ως προληπτικό μέτρο και ότι τουλάχιστον τρεις θα είχαν μεγαλύτερες διακοπές λόγω των επιθέσεων.

Αξιωματούχοι που έχουν εγκατασταθεί από τη Ρωσία στο κατεχόμενο τμήμα της περιοχής Ζαπορίζια δήλωσαν ότι η διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό ήταν «προβοκάτσια».

Ωστόσο, ο Α. Γέρμακ, ο επικεφαλής του ουκρανικού προεδρικού επιτελείου, έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram: «Οι τρομοκράτες κάνουν ό,τι μπορούν για να μας αφήσουν χωρίς ρεύμα... Συνεχίζουν την τρομοκρατία τους εναντίον ειρηνικών ανθρώπων».

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Χάρκοβου Όλεχ Συνεχούμποφ δήλωσε ότι η πόλη του στη βορειοανατολική Ουκρανία είχε πληγεί από περίπου 15 βαλλιστικούς πυραύλους S-300, τους οποίους η Ουκρανία επίσης δεν είναι σε θέση να αναχαιτίσει.

«Ο εχθρός πραγματοποίησε περίπου 15 πλήγματα στην πόλη και την περιοχή», δήλωσε στο Telegram. «Οι υποδομές ήταν και πάλι μεταξύ των στόχων», όπως ανέφερε.

Ενεργοποιήθηκαν οι 20 γεννήτριες έκτακτης ανάγκης και τα αποθέματά τους, τους επιτρέπουν να λειτουργήσουν για περίπου 15 ημέρες.

Ο ηλεκτρισμός είναι απαραίτητος για να λειτουργούν οι αντλίες που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του νερού, καθώς πρέπει να ψύχεται διαρκώς το καύσιμο στις καρδιές των αντιδραστήρων, καθώς και το νερό που βρίσκεται στις πισίνες αποθήκευσης, ώστε να αποφευχθούν ένα ατύχημα σύντηξης και οι εκπομπές ραδιενέργειας στο περιβάλλον.

«Ήταν χειρότερα από ποτέ»

Η Ρωσία εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών σε ολόκληρη την Ουκρανία την Πέμπτη. Το μπαράζ επιθέσεων προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον εννέα ανθρώπων, καθώς και μπλακ άουτ σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου μέρους του Κιέβου και του ελεγχόμενου από τη Ρωσία πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στη Ζαπορίζια.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 81 πυραύλους και οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε επιθέσεις που στόχευαν κυρίως ενεργειακές υποδομές, καθώς και ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν περιλάμβαναν έξι υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal, τους οποίους η Ουκρανία δεν μπορεί να αναχαιτίσει.

The Russians launched 81 missiles at Ukraine this night, including 6 hypersonic “Kinzhal” missiles. At least 5 people got killed, at least the city of Kyiv and Lviv region habe been hit. Russia does it because there is almost zero consequences for these crimes. pic.twitter.com/0ihU55XFka — Sergej Sumlenny (@sumlenny) March 9, 2023

Οι επιθέσεις αφορούσαν κυρίως ενεργειακές εγκαταστάσεις και έπληξαν δεκάδες περιοχές, μεταξύ των οποίων την πρωτεύουσα Κίεβο, το λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη Χάρκοβο.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η αεράμυνα εξουδετέρωσε τουλάχιστον 34 πυραύλους και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας Shahed, αλλά περιφερειακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στη δυτική περιοχή του Λβιβ και ένας στο νοτιοανατολικό Δνιπροπετρόβσκ στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Four killed in Lviv region as a result of Russian missile attack. In Zolochiv, the rocket fell on residential buildings. There may be other people under the rubble. pic.twitter.com/e8J0bRMmCs — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 9, 2023

«Αυτή ήταν μια μεγάλη επίθεση και για πρώτη φορά με τόσους πολλούς διαφορετικούς τύπους πυραύλων... Ο εχθρός εκτόξευσε έξι Kinzhals», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ. «Ήταν χειρότερα από ποτέ», σχολίασε.

Η Ρωσία, η οποία εξαπέλυσε πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, ενίσχυσε τις αεροπορικές επιδρομές τον περασμένο Οκτώβριο και έκτοτε συχνά έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση εκατομμυρίων ανθρώπων.

Meanwhile, the Russian terrorists continue to bomb Ukraine



An air alert has been declared throughout #Ukraine. Monitoring media outlets are reporting rocket launches toward Odesa. Local media report explosions in Kherson, Odesa, and Mykolaiv regions. pic.twitter.com/m1PrAd1I4V — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2023

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι ρωσικοί βομβαρδισμοί είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων την Πέμπτη στη νότια ουκρανική πόλη Χερσώνα, καθώς η Μόσχα εξαπέλυσε κύμα πυραυλικών πληγμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Ρώσοι τρομοκράτες βομβάρδισαν τη Χερσώνα το πρωί. Χτύπησαν ... μια στάση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών», αναφέρει το AFP επικαλούμενο τον επικεφαλής του προεδρικού επιτελείου της Ουκρανίας, Αντρίι Γέρμακ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ανταποκριτές του Reuters στο Κίεβο άκουσαν σειρά από εκρήξεις γύρω στις 7:00 π.μ. (0500 GMT).

Ζελένσκι: Η Ρωσία «δεν θα μείνει ατιμώρητη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε το νέο κύμα των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων την Πέμπτη και δήλωσε ότι η Μόσχα «δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι κρίσιμες υποδομές και κτίρια κατοικιών σε δέκα ουκρανικές περιοχές είχαν πληγεί στις τελευταίες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι κατακτητές μπορούν μόνο να τρομοκρατούν τους πολίτες. Αυτό είναι το μόνο που μπορούν να κάνουν. Αλλά αυτό δεν θα τους βοηθήσει. Δεν θα αποφύγουν την ευθύνη για όλα όσα έχουν κάνει», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.