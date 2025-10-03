Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά προτάσεις με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε σήμερα ότι συζητά λεπτομερείς προτάσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία για το πώς μπορεί να αποκατασταθεί η τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, καθώς έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή του από εξωτερικές πηγές.

Ο πυρηνικός σταθμός, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, έχει αποκοπεί από εξωτερική παροχή ρεύματος για περισσότερο από μία εβδομάδα. Ψύχεται από γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, αξιωματούχος της διοίκησης που έχει διορίσει η Ρωσία δήλωσε πως η έλλειψη εξωτερικής ηλεκτροδότησης αποτελεί απειλή για την πυρηνική ασφάλεια, αλλά πρόσθεσε ότι η κατάσταση παραμένει πλήρως υπό τον έλεγχο της διεύθυνσης του σταθμού και ότι όλες οι λειτουργίες ασφαλείας είναι σε ισχύ.

