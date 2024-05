Ζαχάροβα: Ρωσία είναι έτοιμη να εξετάσει «σοβαρές» ειρηνευτικές προτάσεις για την Ουκρανία

Η Ρωσία είναι έτοιμη να εξετάσει «σοβαρές» προτάσεις για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία με βάση τα τωρινά δεδομένα και τις ανησυχίες της Μόσχας για την ασφάλεια, δήλωσε την Παρασκευή η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Σε συνέντευξη Τύπου, η Ζαχάροβα επανέλαβε ότι η Ουκρανία πρέπει να δεσμευτεί ότι θα παραμείνει στρατιωτικά ουδέτερη στο μέλλον.

Οι όροι είναι οι ίδιοι με εκείνους που η Ουκρανία έχει απορρίψει αρκετές φορές στο παρελθόν.

Σημειώνεται ότι η Ελβετία θα φιλοξενήσει, στις 15 και 16 Ιουνίου, τη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία, στο Μπούργκενστοκ. Η Ρωσία δεν έχει λάβει πρόσκληση στη Σύνοδο «σε αυτό το στάδιο».

«Η Ελβετία ήταν πάντα ανοιχτή στο να απευθύνει πρόσκληση στη Ρωσία για τη Σύνοδο Κορυφής. Ωστόσο, η Ρωσία έχει δηλώσει επανειλημμένα και δημόσια ότι δεν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτή την πρώτη Σύνοδο Κορυφής. Η Σύνοδος Κορυφής στην Ελβετία έχει ως στόχο την έναρξη μιας ειρηνευτικής διαδικασίας. Η Ελβετία είναι πεπεισμένη ότι η Ρωσία πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Μια ειρηνευτική διαδικασία χωρίς τη Ρωσία είναι αδιανόητη»,λ αναφέρει η ελβετική προεδρία στην ανακοίνωση της Συνόδου.

As Swiss President Viola Amherd and I previously agreed, the first Peace Summit will take place on June 15-16 in Burgenstock, near Luzern, Switzerland.



Heads of state and government from all continents are invited and expected to attend.



The summit will serve as a platform to…