Ζαχάροβα: Οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ δείχνουν προετοιμασία για σύγκρουση με τη Ρωσία

Η τετράμηνη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ με την ονομασία Steadfast Defender, κοντά στα ρωσικά σύνορα, είναι απόδειξη ότι η συμμαχία προετοιμάζεται για μια πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα απέρριψε τις κατηγορίες που διατύπωσε το ΝΑΤΟ αυτήν την εβδομάδα, ότι η Μόσχα εμπλέκεται σε υβριδικές επιθέσεις σε χώρες-μέλη του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παραπλανητική «παραπληροφόρηση» με στόχο να αποσπάσει την προσοχή από τις δικές του δραστηριότητες. Στην ανακοίνωσή της λέει ότι αντιθέτως, το ΝΑΤΟ διεξάγει υβριδικό πόλεμο με τη Ρωσία, επειδή στηρίζει την Ουκρανία με όπλα, πληροφορίες και οικονομικούς πόρους.

Ήταν το ΝΑΤΟ που είχε διεξαγάγει έναν υβριδικό πόλεμο με τη Ρωσία υποστηρίζοντας την Ουκρανία με όπλα, πληροφορίες και οικονομικά, ανέφερε σε δήλωσή της και συνέχισε:

«Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται κοντά στα σύνορα της Ρωσίας η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, η Steadfast Defender. Σύμφωνα με το σενάριό τους, γίνονται ενέργειες κατά της Ρωσίας χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών και συμβατικών όπλων».

«Πρέπει να παραδεχτούμε ότι το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται σοβαρά για μια πιθανή σύγκρουση μαζί μας», πρόσθεσε.

Οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους εδώ και δεκαετίες, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Στη ΝΑΤΟϊκή άσκηση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου μετέχουν 90.000 στρατιώτες. Εξετάζεται το πώς οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να ενισχύσουν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας, εάν ξεσπάσει μια στρατιωτική σύγκρουση. Οι ασκήσεις, η μεγαλύτερη άσκηση του ΝΑΤΟ από τον Ψυχρό Πόλεμο, πρόκειται να διαρκέσουν μέχρι τον Μάιο.

Η Ρωσία υποστήριξε ότι οι ασκήσεις σηματοδοτούσαν μια «αμετάκλητη επιστροφή» της συμμαχίας στα σχέδια του Ψυχρού Πολέμου.

