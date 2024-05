Ινδονησία: Τουλάχιστον 14 νεκροί από φονικές πλημμύρες

Πλημμύρες και κατολισθήσεις σημειώθηκαν στο Νότιο Σουλαουέζι και είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 115 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Ινδονησίας.

Οι πλημμύρες που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στο Λουβούκ επηρέασαν πάνω από 1.300 οικογένειες και προκάλεσαν ζημιές σε πάνω από 1.800 σπίτια, αν και η στάθμη των υδάτων άρχισε να υποχωρεί σε κάποιες περιοχές, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

"Terrifying" - 20 Confirmed Dead As Landslides & Floods Devastate Indonesia



Sulawesi Island had experienced torrential rain for 2 days when rivers burst their banks Saturday and a 3m high flood washed away 100+ homes, with landslides ripping away villages from steep hillsides.… pic.twitter.com/3bh5LGOOXX