Ζαχάροβα: Ο Μακρόν ξεπέρασε τα όρια της ευπρέπειας αποκαλώντας τον Πούτιν «τέρας»

Η Ρωσία δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μίλησε με τρόπο ακατάλληλο για αρχηγό κράτους, όταν αποκάλεσε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «τέρας στις πύλες μας».

Ο Μακρόν, που έκανε το σχόλιο σε συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα, έχει γίνει συχνά στόχος ρωσικής κριτικής λόγω της υποστήριξής του προς την Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, είπε στους δημοσιογράφους στη Μόσχα ότι ο Μακρόν κάνει συνεχώς περίεργες δηλώσεις που μερικές φορές ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας και μετατρέπονται σε «χαμηλού επιπέδου προσβολές».

«Δεν αρμόζει σε αρχηγό κράτους», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα κατηγόρησε με τη σειρά της τη Γαλλία ότι έχει μια «ιδεολογία όρνεων» και ότι «αποκομίζει πολιτικά οφέλη» από τον πόλεμο.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο Μακρόν απάντησε ότι ποτέ δεν ήταν χυδαίος, αλλά απλώς έλεγε ό,τι νιώθουν πολλοί στις χώρες που έχουν υποστεί εισβολή από τη Ρωσία τις τελευταίες δεκαετίες.

«Όταν λέμε ότι υπάρχει ένα τέρας στις πύλες της Ευρώπης, μια έκφραση που χρησιμοποιούν πολλοί, πιστεύω ότι χαρακτηρίζει αυτό που νιώθουν βαθιά οι Γεωργιανοί, οι Ουκρανοί και άλλοι λαοί», είπε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους.

Οι σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας βρίσκονται στο ναδίρ τα τελευταία χρόνια. Το Παρίσι κατηγορεί τη Μόσχα για σειρά αποσταθεροποιητικών ενεργειών και παραπληροφόρησης στο γαλλικό έδαφος, ενώ από την πλευρά της η Ρωσία κατηγορεί τη Γαλλία για τη στρατιωτική της στήριξη προς την Ουκρανία και για λογοκρισία ρωσικών μέσων ενημέρωσης.