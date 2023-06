Υποβρύχιο «Titan»: Διαλύθηκε ακαριαία - Τι δείχνουν τα συντρίμμια

Συνεχίζονται οι έρευνες της αμερικανικής ακτοφυλακής για την εξακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν στην «καταστροφική απώλεια του θαλάμου πίεσης» του υποβρυχίου «Titan», όπως ανέφερε ο υποναύαρχος Τζον Μάουγκερ της ακτοφυλακής των ΗΠΑ, με τους ειδικούς να θεωρούν σχεδόν αδύνατη την εύρεση των σορών των πέντε επιβατών που έχασαν τη ζωή τους όταν το βαθυσκάφος καταδύθηκε προς το ναυάγιο του Τιτανικού.

Χθες, το Λιμενικό Σώμα των ΗΠΑ είπε ότι τα συντρίμμια που βρέθηκαν στον βυθό της θάλασσας υποδηλώνουν πως το υποβρύχιο καταστράφηκε λόγω «ενδόρρηξης» με το CNN να εξηγεί, επικαλούμενο ειδικούς, ότι πρόκειται για το αντίθετο από μια έκρηξη (explosion), δηλαδή μια έκρηξη όταν ένα αντικείμενο ξαφνικά και βίαια καταρρέει μέσα του, κάτι που θεωρείται το πιθανότερο, μιας και σε αυτά τα βάθη το βαθυσκάφος βρέθηκε υπό τεράστια πίεση και ακόμη και το μικρότερο δομικό ελάττωμα θα μπορούσε να είναι καταστροφικό.

«Σε αυτό το βάθος, η πίεση είναι πιθανώς πάνω από 2 τόνους ανά τετραγωνικό εκατοστό, πάνω από 350 φορές της πίεσης στη Γη. Κάθε μικρή ρωγμή θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση έκρηξη, η οποία θα κατέστρεφε το σκάφος», είπε ο Tom Maddox, CEO και ιδρυτής της Underwater Forensic Investigators καθώς και συγκυβερνήτης της αποστολής το 2005 στον Τιτανικό.

Η επιφανειακή πίεση μετριέται ως 1 ατμόσφαιρα, που είναι περίπου 7 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό. Καθώς πηγαίνετε πιο βαθιά κάτω από το νερό, αυτή η πίεση αυξάνεται προοδευτικά. Στο βάθος στο οποίο βρίσκεται το ναυάγιο του Τιτανικού, η πίεση είναι σχεδόν 2,7 τόνοι ανά τετραγωνικό εκατοστό.

Υπό το πρίσμα αυτό εκτιμάται ότι πέθαναν ακαριαία οι επιβαίνοντες που ήταν διευθύνων σύμβουλος της OceanGate, Στόκτον Ρας, ο βετεράνος του γαλλικού ναυτικού Πολ-Ανρί Ναρζολέ, ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, ο Πακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταγούντ και ο γιος του Σουλεϊμάν, μόλις 19 ετών.

