Υπό κράτηση στην Πολωνία ο Ουκρανός που καταζητείται για την υπόθεση του Nord Stream

Πολωνικό δικαστήριο αποφάσισε την Τετάρτη ότι ο Ουκρανός δύτης που καταζητείται από το Βερολίνο και φέρεται να εμπλέκεται στις εκρήξεις που προκάλεσαν ζημιές στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream, πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να ληφθεί η απόφαση για το αν μεταφερθεί στη Γερμανία.

Οι εκρήξεις που έχουν χαρακτηρισθεί τόσο από τη Μόσχα όσο και από τη Δύση ως πράξη δολιοφθοράς, σηματοδότησαν μία κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας και μείωσαν τις ενεργειακές προμήθειες προς την Ευρώπη. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις και η Ουκρανία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο Βολοντίμιρ Ζ. συνελήφθη κοντά στη Βαρσοβία την Τρίτη και θα παραμείνει υπό κράτηση για επτά ημέρες

Η ανώτατη εισαγγελία της Γερμανίας δήλωσε ότι η πολωνική αστυνομία ενήργησε βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί.

Στην ανακοίνωση της αναφέρεται ότι ο δύτης είναι ένα από τα μέλη της ομάδας των ανθρώπων που θεωρούνται ύποπτοι ότι ενοικίασαν ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος στο γερμανικό λιμάνι Ροστόκ που βρίσκεται στη Θάλασσα της Βαλτικής και τοποθέτησαν εκρηκτικά στους αγωγούς που ξεκινούν από τη Ρωσία και καταλήγουν στη Γερμανία, κοντά στο δανέζικο νησί Μπορνχόλμ τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την τέλεση επίθεσης με εκρηκτικά και για «αντισυνταγματικό σαμποτάζ», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τον Αύγουστο, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό που θεωρείται ύποπτος για τον συντονισμό των επιθέσεων. Αυτός ο άνδρας, που αναγνωρίστηκε μόνο ως Σέρχιι K., σχεδιάζει να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας κατά της έκδοσής του, αφού ένα κατώτερο δικαστήριο διέταξε την μεταφορά του στη Γερμανία, ανέφερε η νομική του ομάδα.