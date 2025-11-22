Yπό κράτηση ο Μπολσονάρου μετά από περίπου 100 μέρες κατ’ οίκον περιορισμού

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου τέθηκε υπό κράτηση από την ομοσπονδιακή αστυνομία το Σάββατο, δήλωσε ο δικηγόρος του στο Reuters, τερματίζοντας μήνες κατ’ οίκον περιορισμού ενώ ασκούσε έφεση κατά καταδίκης του από το Ανώτατο Δικαστήριο για επιθέσεις στη δημοκρατία της Βραζιλίας.

Ο δικηγόρος του Μπολσονάρου, Σέλσο Βιλάρντι, δεν έδωσε λόγο για την κράτηση. Ένα άτομο με γνώση της υπόθεσης είπε ότι ήταν ένα προληπτικό μέτρο που σχετιζόταν με τους όρους του κατ’ οίκον περιορισμού του.

Ένας εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι ο Μπολσονάρου υποβαλλόταν σε εξετάσεις εισαγωγής στη Μπραζίλια το πρωί του Σαββάτου.

Ο πρώην δεξιός ηγέτης καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκισης για συνωμοσία με στόχο την πραγματοποίηση πραξικοπήματος ώστε να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον αριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Μπολσονάρου κατονομάστηκε ως ο ηγέτης και ο κύριος ωφελούμενος ενός σχεδίου για να αποτραπεί η ανάληψη καθηκόντων από τον Λούλα το 2023.

Ωστόσο, τα δικαστήρια δεν έχουν ακόμη εκδώσει τελική εντολή σύλληψης στην υπόθεση αυτή, καθώς ο Μπολσονάρου δεν έχει εξαντλήσει τη διαδικασία των εφέσεων.

Για περισσότερο από 100 ημέρες, ο Μπολσονάρου βρισκόταν υπό αυστηρό κατ’ οίκον περιορισμό για παραβίαση προληπτικών μέτρων σε χωριστή υπόθεση σχετικά με φερόμενη προσπάθεια να επιδιώξει παρέμβαση των ΗΠΑ ώστε να σταματήσει η ποινική διαδικασία εναντίον του.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Μπολσονάρου όταν και οι δύο βρίσκονταν στην εξουσία, χαρακτήρισε την υπόθεση «κυνήγι μαγισσών». Επέβαλε κυρώσεις στον Μοράες, τον δικαστή που την επιβλέπει, και δασμό 50% σε αρκετά βραζιλιάνικα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, τον οποίο άρχισε να μειώνει αυτόν τον μήνα.

Κατά τον κατ’ οίκον περιορισμό, ο Μπολσονάρου είχε απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεχόταν επισκέψεις από πολιτικούς συμμάχους. Η υπεράσπισή του αναμένεται να επιδιώξει την άδεια για να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό, επικαλούμενη διάφορα προβλήματα υγείας.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης το 2018, έχει ιστορικό νοσηλειών και χειρουργικών επεμβάσεων σχετικών με την επίθεση.

Ο Μπολσονάρου είχε ήδη αποκλειστεί από το να είναι υποψήφιος μέχρι το 2030, αφού το εκλογικό δικαστήριο της Βραζιλίας τον έκρινε ένοχο για κατάχρηση εξουσίας κατά την προεκλογική του εκστρατεία του 2022.