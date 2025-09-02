ΥΠΕΞ Ουκρανίας: Το Κίεβο δεν θα παραχωρήσει ποτέ στη Ρωσία τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Η Ουκρανία δεν θα συμφωνήσει ποτέ να νομιμοποιήσει τη ρωσική κατοχή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, και η άμεση αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η ασφάλεια στον χώρο, δήλωσε την Τρίτη το ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο δεν αναφέρθηκε άμεσα στη δήλωση του ηγέτη του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κίνα, σύμφωνα με την οποία η Μόσχα ήταν έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο εργοστάσιο, το οποίο κατασχέθηκε στις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Ο πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια είναι και θα παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της κυρίαρχης επικράτειας της Ουκρανίας. Οποιεσδήποτε προσπάθειες της Ρωσίας να αμφισβητήσει αυτό το γεγονός είναι νομικά άκυρες και πολιτικά άσκοπες», ανέφερε το υπουργείο.

«Ο μόνος τρόπος για την αποκατάσταση της πυρηνικής ασφάλειας είναι η άμεση και πλήρης αποχώρηση του ρωσικού στρατιωτικού και άλλου προσωπικού από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια».