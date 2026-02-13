ΥΠΕΞ Ουκρανίας: Η Κίνα θα μπορούσε να συμβάλλει στον τερματισμό του πολέμου

Το Πεκίνο θα μπορούσε να συμβάλλει στον τερματισμό του τετραετούς πολέμου με τη Ρωσία, τόνισε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, κάνοντας γνωστό ότι προσκάλεσε τον Κινέζο ομόλογό του να επισκεφθεί την Ουκρανία.

«Η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία», δήλωσε ο Σιμπίχα στο ουκρανικό τηλεοπτικό κανάλι Novyny Live έπειτα από συνάντηση με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι, στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια του Μονάχου.

«Εκτιμούμε την υποστήριξη της Κίνας για την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας και είχαμε μια πολύ ουσιαστική και ρεαλιστική συζήτηση».

Σε επίσημη κινεζική περίληψη της συνάντησής τους, ο Γουάνγκ δήλωσε ότι η Κίνα είναι «πρόθυμη να παράσχει νέα ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία», αλλά δεν ανέφερε καμία πρόσκληση για επίσκεψη στο Κίεβο.

«Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι διάφοροι διάλογοι σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία προχωρούν εντατικά», δήλωσε ο Γουάνγκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου του.

«Είμαστε πρόθυμοι να διατηρήσουμε την επικοινωνία με την Ουκρανία και να συνεργαστούμε με τη διεθνή κοινότητα για να διαδραματίσουμε εποικοδομητικό ρόλο στην επίτευξη μιας έγκαιρης πολιτικής λύσης στην κρίση», πρόσθεσε ο Γουάνγκ.

Η Κίνα έχει στενούς οικονομικούς και ασφαλιστικούς δεσμούς με τη Ρωσία και αρνήθηκε να συμμετάσχει στις διεθνείς κυρώσεις κατά της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία.