ΥΠΕΞ Κούβας: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται με εγκληματικό τρόπο που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροντρίγκεζ ανέφερε ότι η χώρα του δεν έχει λάβει αποζημίωση για τις υπηρεσίες ασφάλειας που προσέφερε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με μία ανάρτηση που έκανε σήμερα, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Κούβα έχει δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα που επιθυμεί να το εξάγει.

Η Κούβα εισάγει ιστορικά το μεγαλύτερο ποσοστό του πετρελαίου της από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό.

Ο Ροντρίγκεζ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται με «εγκληματικό» τρόπο που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.

#Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país.



A diferencia de #EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados.



Como todo… pic.twitter.com/BnifpEjyIg — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 11, 2026

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Κυριακή την Κούβα ότι θα πρέπει να καταλήξει σε μία συμφωνία με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η νησιωτική χώρα δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα.

«Δεν θα υπάρξει άλλο πετρέλαιο ή χρήματα που θα πηγαίνουν στην Κούβα – μηδέν! Προτείνω ανεπιφύλακτα ότι θα κάνουν μία συμφωνία, πριν να είναι πολύ αργά», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth ‌Social.

«Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και χρημάτων που έρχονταν από τη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Τραμπ.