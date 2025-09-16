Ως ψευδή καταδίκασε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ την Ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το αν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πρόεδρος της επιτροπής, Navi Pillay, καθώς και τα μέλη της επιτροπής, Chris Sidoti και Miloon Kothari, «λειτουργούν ως εκπρόσωποι της Χαμάς, γνωστοί για τις ανοιχτά αντισημιτικές τους θέσεις», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του την Τρίτη.

Τα παραπάνω αναφέρει η Jerusalem Post, σύμφωνα με την οποία, η έκθεση της επιτροπής «βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ψευδείς ισχυρισμούς της Χαμάς, που έχουν «επαναληφθεί από άλλους», οι οποίοι έχουν «αποδειχθεί εντελώς ψευδείς», σημείωσε το υπουργείο.

In response to the Pillay, Sidoti and Kothari Commission of Inquiry’s fake report:



Three individuals serving as Hamas proxies, notorious for their openly antisemitic positions — and whose horrific statements about Jews have been condemned worldwide — released today another fake… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 16, 2025

Η Χαμάς είναι η τρομοκρατική οργάνωση που έχει επιχειρήσει γενοκτονία, λόγω της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και της «ανοιχτής δήλωσης του στόχου της να σκοτώσει κάθε Εβραίο», υπογράμμισε το υπουργείο.

«Κατά θαυμαστό τρόπο, και οι τρεις συντάκτες αυτής της πλαστής έκθεσης παραιτήθηκαν πρόσφατα. Δεν πρέπει να αντικατασταθούν», συνέχισε η δήλωση.