ΥΠΕΞ Ηνωμένου Βασιλείου: Η Ρωσία δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια

Η Ρωσία δεν πρέπει να θέσει περαιτέρω σε κίνδυνο την ασφάλεια του πυρηνικού εργοστασίου Ζαπορίζια στην Ουκρανία, δήλωσε την Παρασκευή ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλίβερλι, σύμφωνα με το Reuters.

«Ο ΔΟΑΕ πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση για να επιθεωρήσει το εργοστάσιο και να διασφαλίσει την πυρηνική ασφάλεια και προστασία», ανέφερε στο Twitter, αναφερόμενος στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.

Russia must not endanger the safety of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant further.



The IAEA must have full access to inspect the plant and ensure nuclear safety and security.