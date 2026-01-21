ΥΠΕΞ Δανίας: Θετική η δήλωση Τραμπ ότι δεν κάνει χρήση βίας για να αποκτήσει τη Γροιλανδία

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε σήμερα ότι η διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ πως δεν σκοπεύει να καταλάβει δια της βίας τη Γροιλανδία είναι θετική, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του τεράστιου νησιού της Αρκτικής.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ απέκλεισε για πρώτη φορά τη χρήση βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τη Δανία. Επανέλαβε όμως πως στόχος του είναι το νησί να αποτελέσει έδαφος των ΗΠΑ και αξίωσε να ξεκινήσουν «άμεσα διαπραγματεύσεις» επ’ αυτού του ζητήματος.

«Αυτό που είναι σαφές από τη συγκεκριμένη ομιλία είναι ότι η φιλοδοξία του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) παραμένει αμετάβλητη», δήλωσε ο ΥΠΕΞ της Δανίας σε δημοσιογράφους. «Είναι σίγουρα θετικό, αν το απομονώσουμε, ότι είπε "δεν θα καταφύγουμε σε στρατιωτική βία", και φυσικά πρέπει να ληφθεί υπόψη αλλά δεν εξαλείφεται το πρόβλημα», συμπλήρωσε.

Ο επικεφαλής της δανικής διπλωματίας επανέλαβε πως η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση και το μέλλον του λαού της δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση.

Αναφέρθηκε επίσης στα όσα συμφωνήθηκαν κατά τη συνάντηση μεταξύ του ίδιου, της γροιλανδής ομολόγου του Βίβιαν Μότσφελτ, του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στις 14 Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον.

«Αυτή η συμφωνία προβλέπει συζητήσεις υψηλού επιπέδου για να διαπιστώσουμε αν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις αμερικανικές ανησυχίες χωρίς να παραβούμε τις κόκκινες γραμμές μας», είπε ο Ράσμουσεν. «Δεν θα διαπραγματευτούμε ποτέ εγκαταλείποντας θεμελιώδεις αρχές. Ζούμε στο 2026, σε μια διεθνή τάξη που βασίζεται στο κράτος δικαίου, την κυριαρχία των κρατών και το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση – μια τάξη στην οικοδόμηση της οποίας συνέβαλαν οι ίδιες οι ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», συμπλήρωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας.