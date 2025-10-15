ΥΠΑΜ Γερμανίας: Θα δαπανήσουμε 10 δισ. ευρώ για drones τα επόμενα χρόνια

Η Γερμανία θα δαπανήσει 10 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια για όλα τα είδη drone, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Είπε επίσης ότι η Γερμανία θα προσφερθεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αεροπορική άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αυξήσει τη συμβολή της στην αεροπορική αστυνόμευση.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου πρόσθεσε ότι η Γερμανία θα αναπτύξει δύο αεροσκάφη Eurofighter στο Μαλμπορκ της Πολωνίας από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι κυβερνήσεις του Βελγίου και της Ολλανδίας θα υπογράψουν συμφωνία για συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

«Θα υπογράψουμε συμφωνία με την Ολλανδία για την απόκτηση ενός συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας. Θα είναι το σύστημα NASAMS, το νορβηγικό σύστημα. Θα αγοράσουμε το NASAMS για να προστατεύσουμε τον εναέριο χώρο μας», δήλωσε ο Φράνκεν στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, πριν από τη συνάντηση με τους υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Πρόσθεσε ότι το Βέλγιο, το οποίο πρόσφατα άνοιξε έρευνα για την πτήση αρκετών drones πάνω από στρατιωτική βάση, θα αποκτήσει το συντομότερο δυνατό περισσότερα συστήματα ανίχνευσης και καταπολέμησης drones.