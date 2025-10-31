Υπ. Πολιτισμού Γαλλίας: Το Λούβρο ήταν εκτεθειμένο - Για πάνω από 20 χρόνια υποτιμούσαμε τους κινδύνους

Η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντατί δήλωσε την Παρασκευή ότι το Λούβρο ήταν εκτεθειμένο σε μια μεγάλη κλοπή - όπως αυτή συνέβη - για πάνω από 20 χρόνια λόγω «χρόνιας, δομικής υποτίμησης του κινδύνου εισβολών και κλοπών».

Τα κενά στην ασφάλεια συνέβαλαν σε μια τολμηρή κλοπή μέρα μεσημέρι στις 19 Οκτωβρίου, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι άρπαξαν οκτώ πολύτιμα κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων από την αίθουσα Απόλλωνα, όπου εκτίθενται τα Γαλλικά Στέμματα.

Η προκαταρκτική έρευνα για τη ληστεία διαπίστωσε ανεπαρκή εξοπλισμό ασφαλείας, κακή οργάνωση και παρωχημένα πρωτόκολλα, όπως ανέφερε η Ντατί στο TF1 TV.

«Οι συσκευές, όπως ήταν εγκατεστημένες, ο συναγερμός και οι συσκευές ασφαλείας τη μέρα της κλοπής στο Λούβρο, λειτουργούσαν σωστά», πρόσθεσε, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτραπεί η ληστεία, καθώς η ασφάλεια «δεν ήταν προτεραιότητα».

Η Ντατί ανακοίνωσε ότι το μουσείο θα εισάγει επιπλέον μέτρα ασφαλείας μέχρι το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένων συσκευών κατά των εισβολών και εμποδίων κατά οχημάτων σε κοντινούς δημόσιους δρόμους.

Η διευθύντρια Λοράνς ντε Καρς είπε στους Γάλλους γερουσιαστές ότι είχε προσφέρει την παραίτησή της μετά τη ληστεία, αλλά η Ντατί την αρνήθηκε.

Η ντε Καρς εξέφρασε την «απογοήτευση και έκπληξή» της για την κατάσταση του Λούβρου, του πιο επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο, όταν μετακόμισε από το Μουσείο Ορσέ – τον χώρο των Γάλλων ιμπρεσιονιστών.

Έως τώρα έχουν συλληφθεί επτά ύποπτοι, αλλά κανένα από τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχει ανακτηθεί.