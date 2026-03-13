Ένα τουρκικό πλοίο που περίμενε κοντά στο Ιράν έλαβε άδεια να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ, αφού οι Αρχές έλαβαν την έγκριση από την Τεχεράνη, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπντουλκαδίρ Ουραλόγλου.

Σε δηλώσεις του προς τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη, που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, ο Ουραλόγλου είπε ότι η Άγκυρα είχε κηρύξει την υψηλότερη βαθμίδα συναγερμού για τα Στενά του Ορμούζ και συνέχιζε τις επαφές με ιρανικούς αξιωματούχους σχετικά με την κατάσταση των υπόλοιπων 14 τουρκικών πλοίων που βρίσκονταν εκεί.

«Δεκαπέντε πλοία (τουρκικής ιδιοκτησίας) βρίσκονταν εκεί. Λάβαμε άδεια από τις ιρανικές αρχές για ένα από αυτά, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει ιρανικό λιμάνι, και πέρασε», είπε ο Ουραλόγλου.

Το υπουργείο ανέφερε ότι το πλοίο που πέρασε το στενό ήταν το Rozana. Πρόσθεσε ότι τα πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας είχαν συνολικά 171 άτομα προσωπικό στην περιοχή.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει κλείσει ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ, αφήνοντας δεξαμενόπλοια και άλλα πλοία εγκλωβισμένα, γεγονός που έχει πυροδοτήσει ανησυχίες για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ξεχωριστά, το υπουργείο ανέφερε ότι οι Turkish Airlines THYAO.IS και Ajet ακύρωσαν τις πτήσεις προς Ιράκ, Συρία, Λίβανο, Ιορδανία, Ντόχα, Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Νταμάμ μέχρι τις 19 Μαρτίου, ενώ οι πτήσεις προς Ιράν ακυρώθηκαν μέχρι τις 20 Μαρτίου.

Η Pegasus Airlines PGSUS.IS ακύρωσε τις πτήσεις προς Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ντόχα, Αμμάν, Βηρυτό, Ιράκ, Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι και Σάρτζα μέχρι τις 23 Μαρτίου, ενώ ακύρωσε τις πτήσεις προς το Ιράν μέχρι τις 28 Μαρτίου, πρόσθεσε.

Η Turkish Airlines πρόσθεσε πτήσεις προς το Ομάν, ανέφερε, προσθέτοντας ότι 76 πτήσεις είχαν εκτραπεί προς την Τουρκία από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.