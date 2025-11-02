Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Δεν σχεδιάζουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων αυτή τη στιγμή - Πρόκειται για «μη κρίσιμες εκρήξεις»

Οι δοκιμές πυρηνικών όπλων που διατάχθηκαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα περιλαμβάνουν πυρηνικές εκρήξεις αυτή τη στιγμή, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ.

«Νομίζω ότι οι δοκιμές για τις οποίες μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι δοκιμές συστήματος», είπε ο Ράιτ σε συνέντευξή του στο Fox News. «Δεν πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις. Αυτές είναι αυτό που ονομάζουμε μη κρίσιμες εκρήξεις».

Οι δοκιμές αφορούν όλα τα υπόλοιπα μέρη ενός πυρηνικού όπλου για να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν και μπορούν να προκαλέσουν μια πυρηνική έκρηξη, δήλωσε ο Ράιτ, του οποίου η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τις δοκιμές πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ.

Οι δοκιμές θα διεξαχθούν σε νέα συστήματα για να διασφαλιστεί ότι τα αντικαταστατικά πυρηνικά όπλα θα είναι καλύτερα από τα προηγούμενα, είπε ο Ράιτ στο «The Sunday Briefing» του Fox News.

Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα την Πέμπτη, ο Τραμπ είπε ότι διέταξε τον αμερικανικό στρατό να επανεκκινήσει άμεσα τη διαδικασία δοκιμών πυρηνικών όπλων μετά από μια παύση 33 ετών, κίνηση που φαινόταν να αποτελεί μήνυμα προς τις ανταγωνιστικές πυρηνικές δυνάμεις, Κίνα και Ρωσία.

Επιβεβαίωσε τα σχόλιά του την Παρασκευή, αλλά δεν απάντησε άμεσα όταν ρωτήθηκε αν αυτό θα περιλαμβάνει υπόγειες πυρηνικές δοκιμές που ήταν συνηθισμένες κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν πυρηνικές εκρήξεις δοκιμών τις δεκαετίες του 1960, 1970 και 1980, δήλωσε ο Ράιτ, και συγκέντρωσαν λεπτομερείς πληροφορίες και μετρήσεις για τις εκρήξεις.

«Με την επιστήμη μας και τη δυνατότητα υπολογισμών που διαθέτουμε, μπορούμε να προσομοιώσουμε με απίστευτη ακρίβεια ακριβώς τι θα συμβεί σε μια πυρηνική έκρηξη», είπε ο Ράιτ.

«Τώρα προσομοιώνουμε ποιες ήταν οι συνθήκες που το προκάλεσαν, και καθώς αλλάζουμε τα σχέδια των βομβών, τι θα προκαλέσουν;»