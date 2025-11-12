Υπ. Άμυνας Τουρκίας: Νεκροί οι 20 επιβαίνοντες στο C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία

Νεκροί είναι και οι 20 στρατιωτικοί που επέβαιναν σε τετρακινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 (Lockheed) το οποίο συνετρίβη χθες Τρίτη στη Γεωργία, όπως επιβεβαίωσε επίσημα το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Το αεροσκάφος C-130 είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και επέστρεφε στην Τουρκία όταν συνετρίβη, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας στην πλατφόρμα X.

Βίντεο που προβλήθηκε σε μέσα ενημέρωσης φαινόταν να δείχνει το αεροσκάφος C-130 να στροβιλίζεται προς τα κάτω και να αφήνει ένα λευκό ίχνος καπνού, πριν καταπέσει στη Γεωργία.

BREAKING:



A Turkish Air Force C-130 transport plane has crashed in Georgia after taking off from

Azerbaijan.



It has a crew of around 20 soldiers.



🇹🇷🇦🇿🇬🇪 pic.twitter.com/MuOk5Nl9uF — Visegrád 24 (@visegrad24) November 11, 2025

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα.

Από πλευράς του, το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας, ανακοίνωσε ότι η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι ανατολικά της χώρας περίπου 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Turkey’s defense ministry says a Turkish military cargo plane crashed near the Azerbaijan-Georgia border on Tuesday.



The ministry said on X that the C-130 plane had taken off from Azerbaijan and was on its way back to Turkey.



It was not clear how many crew were on board the… pic.twitter.com/vv9Wni7rvl — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 11, 2025

Οι τουρκικές αρχές, οι οποίες έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις φωτογραφίες των είκοσι θυμάτων, δεν έχουν γνωστοποιήσει προς το παρόν τις πιθανές αιτίες της συντριβής του C-130.

Το C-130 είχε αναχωρήσει από την Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία. Συνετρίβη χθες το απόγευμα, λίγο αφού είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Γεωργίας.

Τα συντρίμμια του αεροπλάνου εντοπίσθηκαν αργά το απόγευμα σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Σε ερασιτεχνικά βίντεο, που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες της συντριβής, φαίνεται ένα αεροπλάνο το οποίο πέφτει περιστρεφόμενο γύρω από τον εαυτό του και αφήνοντας πίσω του λευκό καπνό, πριν συντριβεί προκαλώντας μια στήλη πυκνού μαύρου καπνού.

Στις εικόνες αυτές, το αεροπλάνο φαίνεται να έχει ήδη διαλυθεί στη διάρκεια της πτώσης του.

Οι ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην Τουρκία. Ο Τομ Μπάρακ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία, εξέφρασε επίσης, μετά τη συντριβή, την αλληλεγγύη της χώρας του με την Τουρκία.

Οι γεωργιανές αρχές ανακοίνωσαν πως άρχισαν έρευνα για να ρίξουν φως στις συνθήκες της συντριβής.

Όσο για τα C-130 Hercules, είναι αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα που κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin και παράγονται από τη δεκαετία του 1950. Εξακολουθούν να είναι πολύ δημοφιλή σε όλο τον κόσμο.