Υεμένη: Η μεγαλύτερη αυτονομιστική οργάνωση της χώρας κατέλαβε πολλές περιοχές του νότου

Η μεγαλύτερη αυτονομιστική οργάνωση της Υεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι ελέγχει πλέον σημαντικό μέρος του νότου της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Άντεν, όπου έχει την έδρα της εδώ και μια δεκαετία η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, η οποία στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Το Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο (STC) υποστήριξε ότι υψηλόβαθμα στελέχη άλλων ομάδων εγκατέλειψαν το Άντεν, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του οκταμελούς συμβουλίου που έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες του προέδρου της Υεμένης, καθώς και του πρωθυπουργού.

Το STC, που στηριζόταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τον δεκαετή εμφύλιο της Υεμένης, έχει συγκρουστεί με τις άλλες ομάδες που εντάχθηκαν στην κυβέρνηση η οποία εγκαταστάθηκε στο Άντεν αφού οι Χούθι, οι αντάρτες του στηρίζονται από το Ιράν, κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά, το 2014.

Από το 2022, το STC διοικεί περιοχές που δεν ελέγχονται από τους Χούθι, με βάση μια πρωτοβουλία της Σαουδικής Αραβίας για τον διαμοιρασμό της εξουσίας.

Το στέλεχος του STC Αμρ αλ Μπιντ είπε σήμερα στο πρακτορείο Reuters ότι η οργάνωση επέκτεινε την παρουσία της σε όλες τις νότιες επαρχίες, συμπεριλαμβανομένου του Άντεν, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση «Υποσχόμενο Μέλλον» που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα.

Τα οκτώ νότια κυβερνεία της Υεμένης «είναι υπό την προστασία των Νότιων Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε σε γραπτό μήνυμά του. «Επικεντρωνόμαστε στην ενοποίηση του επιχειρησιακού πεδίου των ενόπλων δυνάμεών μας για να εντείνουμε τον συντονισμό και την ετοιμότητά μας ώστε να ενισχυθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στον νότο, καθώς και να πολεμήσουμε τους Χούθι, εάν υπάρξει προθυμία να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Ο Αλ Μπιντ είπε ότι ο Ράσαντ αλ Αλίμι, ο επικεφαλής του Προεδρικού Ηγετικού Συμβουλίου (αντικατέστησε το γραφείο του προέδρου της Υεμένης το 2022) και ο πρωθυπουργός Σάλεμ Σάλεχ μπιν Μπράικ έφυγαν από το Άντεν, αν και το STC δεν τους το ζήτησε.

«Η σύνθεση των θεσμών δεν έχει αλλάξει», τόνισε.

Ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου αλ Αλίμι ενημέρωσε τους δημοσιογράφους την Κυριακή στο Ριάντ. Σήμερα, σε ανακοίνωσή του, κατήγγειλε ότι οι ενέργειες του STC στη νότια Υεμένη «υπονομεύουν τη νομιμότητα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης» και τις συμφωνίες περί διαμοιρασμού της εξουσίας.

Το STC διεκδικεί μεγαλύτερη αυτονομία για τη νότια Υεμένη, η οποία ήταν ανεξάρτητο κράτος μέχρι την ένωσή της με τον βορρά, το 1990. Συμμετείχε στο Προεδρικό Συμβούλιο υπό τον αλ Αλίμι, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Σαουδικής Αραβίας για την ένωση των αντι-Χούθι δυνάμεων, αν και υπήρξαν εντάσεις αναφορικά με τον έλεγχο εδαφών και δυνάμεων.

Ο Αλ Μπιντ είπε ότι το STC δεν συνάντησε σημαντική αντίσταση καθώς υποχώρησαν οι δυνάμεις που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Μεταξύ των επαρχιών που ελέγχει είναι οι Χαντραμούτ και Αλ Μάρα, στα σύνορα του Ομάν και της Σαουδικής Αραβίας. Συγκρούσεις σημειώθηκαν στο Ουάντι Χαντραμούτ ενώ στην Αλ Μάρα οι τοπικές δυνάμεις ενώθηκαν με το STC και δεν υπήρξαν μάχες, διευκρίνισε.

Άλλο στέλεχος του STC είπε ότι η οργάνωση κατέλαβε τη Χαντραμούτ μέσα σε 48 ώρες, από τη στιγμή που ξεκίνησε την επιχείρησή της, την περασμένη εβδομάδα. Οι σαουδαραβικές δυνάμεις αποχώρησαν από το νησί Περίμ, στο στενό Μαντέμπ, παραδίδοντας τον έλεγχό του στο STC.