Υεμένη: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους υπέρ του Νότιου Μεταβατικού Συμβουλίου (pics)

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Άντεν, στο νότιο τμήμα της Υεμένης, το Σάββατο, για να υποστηρίξουν την κύρια αυτονομιστική ομάδα της χώρας, το Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο (STC), το οποίο αρνήθηκε ότι σχεδιάζει να διαλυθεί.

Κάποιοι κρατούσαν φωτογραφίες του ηγέτη του STC, Aidarous al-Zubaidi, ο οποίος έχει εγκαταλείψει τη χώρα, ενώ άλλοι φώναζαν «Νότιε, ύψωσε τη φωνή σου, ανεξαρτησία ή θάνατος», σύμφωνα με μάρτυρα του Reuters.

Yemen’s Legitimacy Crisis: Massive Crowds Rally In Aden In Support Of The STC .https://t.co/9KQbOeZBDA… pic.twitter.com/VY65n8FHaz — زكريا خالد محمد (@Z772987173) January 10, 2026

Οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους παρά το γεγονός ότι ομάδες υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία τους προέτρεψαν την Παρασκευή να μην το κάνουν.

Yemen’s Legitimacy Crisis: Massive Crowds Rally In Aden In Support Of The STC .https://t.co/wwEwGsrBfF pic.twitter.com/GLSjg9RVwk — YemenOnline (@YemenOnlineinfo) January 10, 2026

Το STC, μια ομάδα υποστηριζόμενη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατέλαβε τμήματα της νότιας και ανατολικής Υεμένης τον Δεκέμβριο, σε μια προέλαση που ενέτεινε τις εντάσεις με μια άλλη δύναμη του Κόλπου, τη Σαουδική Αραβία.

«Βγήκαμε ξανά στους δρόμους... Κανείς δεν μπορεί να μας σιωπήσει... Ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή χώρα», δήλωσε στο Reuters ένας άνδρας που βγήκε στους δρόμους.

Ένας άλλος είπε: «Αυτή η μεγάλη δημόσια συγκέντρωση είναι ένα ισχυρό μήνυμα και ένα δημοψήφισμα στο νότο για το Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο».

Οι ένοπλες δυνάμεις της αντίπαλης, υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνησης δήλωσαν ότι θα «χτυπήσουν με σθένος και αποφασιστικότητα όποιον προσπαθήσει να παραβιάσει την ασφάλεια ή να διαταράξει τη δημόσια τάξη», χωρίς να αναφερθούν στις διαμαρτυρίες.

Εντάσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνεργάζονταν στο παρελθόν σε συνασπισμό που μάχεται τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης, όμως οι προελάσεις του STC αποκάλυψαν την αντιπαλότητά τους, φέρνοντας στο προσκήνιο μεγάλες διαφορές σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων στη Μέση Ανατολή, από τη γεωπολιτική έως την παραγωγή πετρελαίου.

Μαχητές που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία έχουν σε μεγάλο βαθμό ανακαταλάβει τις περιοχές της νότιας και ανατολικής Υεμένης που είχε καταλάβει το STC, ενώ αντιπροσωπεία του STC έχει μεταβεί στη σαουδαραβική πρωτεύουσα, το Ριάντ, για συνομιλίες.

Ωστόσο, ο ηγέτης του STC, αλ-Ζουμπάιντι, δεν συμμετείχε στις προγραμματισμένες συναντήσεις και διέφυγε από την Υεμένη την Τετάρτη. Ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός κατηγόρησε τα ΗΑΕ ότι τον βοήθησαν να διαφύγει με πτήση που εντοπίστηκε να κατευθύνεται σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Άμπου Ντάμπι.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα της Σαουδικής Αραβίας την Παρασκευή, ένα από τα μέλη της οργάνωσης δήλωσε ότι το STC είχε αποφασίσει τη διάλυσή του.

Ωστόσο, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο, το STC ανέφερε ότι πραγματοποίησε «έκτακτη συνεδρίαση» μετά την ανακοίνωση στο Ριάντ και την κήρυξε «άκυρη και ανυπόστατη», λέγοντας ότι είχε γίνει «υπό εξαναγκασμό και πίεση».

Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι τα μέλη της που βρίσκονται στο Ριάντ έχουν τεθεί υπό κράτηση και «αναγκάζονται να εκδίδουν δηλώσεις».

Το STC επανέλαβε τις εκκλήσεις για μαζικές διαδηλώσεις σε πόλεις του Νότου το Σάββατο, προειδοποιώντας για οποιεσδήποτε προσπάθειες στοχεύουν τις «ειρηνικές δραστηριότητές» του.

Οι αρχές στο Άντεν, που ευθυγραμμίζονται με τη φιλοσαουδαραβική κυβέρνηση της Υεμένης, διέταξαν την Παρασκευή την απαγόρευση των διαδηλώσεων στη νότια πόλη, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με επίσημη οδηγία που είδε το Reuters.