Υεμένη: Η αεροπορία του Ισραήλ έπληξε στόχους των Χούθι στο λιμάνι της Χοντάιντα (vid)

Το Ισραήλ έπληξε την Κυριακή εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Χοντέιντα, στην Υεμένη, όπως μετέδωσαν ισραηλινά και αραβικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος των ισραηλινών επιθέσεων ήταν αποθήκες πετρελαίου και το λιμάνι της Χοντέιντα.

Τα μέσα ενημέρωσης της Υεμένης ανέφεραν πάνω από δέκα επιθέσεις στο λιμάνι της Χοντέιντα.

«Η ισραηλινή επίθεση στοχεύει την πόλη Χοντέιντα», ανάρτησαν τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης Al Masirah.

Τα πλήγματα έρχονται ως απάντηση στις πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ, προσθέτει το δημοσίευμα του πρακτορείου Al-Arabiya.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εκτόξευσαν τρεις βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν.

Η πυραυλική επίθεση του Σαββάτου προκάλεσε συνεγερμό σε όλο το κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Israel targets the port of Hodeidah following ballistic missile attacks on Tel Aviv. This is Yemen’s fourth largest city. Serious implications for the civilian population. The port is a lifetime for aid, food and power. pic.twitter.com/S5m7rjemBe



Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν «δεκάδες» μαχητικά αεροσκάφη.



«Κατά τη διάρκεια μιας ευρείας αεροπορικής επιχείρησης σήμερα, δεκάδες μαχητικά (…) επιτέθηκαν σε στόχους στρατιωτικής χρήσης του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στις περιοχές Ρας Ίσα και Χοντάιντα, στην Υεμένη» ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού, λοχαγός Νταβίντ Άβραχαμ.



Στους στόχους περιλαμβάνονταν μια μονάδα παραγωγής ενέργειας και το λιμάνι απ’ όπου εισάγεται πετρέλαιο στην Υεμένη. Οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν και της Χεζμπολάχ, είχαν ανοίξει μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.



Το Σάββατο ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση ενός πυραύλου με στόχο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε τρομοκρατικούς στόχους των Χούθι στην Υεμένη - 1.800 χιλιόμετρα από το κράτος του Ισραήλ..

»Σήμερα (Κυριακή), κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης, βασισμένης σε πληροφορίες, αεροπορικής επιχείρησης, δεκάδες αεροσκάφη της IAF -συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού και αεροσκαφών πληροφοριών- έπληξαν στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι στις περιοχές Ras Isa και Hudaydah της Υεμένης.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και ένα θαλάσσιο λιμάνι που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή πετρελαίου, τα οποία χρησιμοποιούσε το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι για τη μεταφορά ιρανικών όπλων στην περιοχή, εκτός από στρατιωτικές προμήθειες και πετρέλαιο.

Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά του κράτους του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι Χούθι λειτουργούσαν υπό την καθοδήγηση και τη χρηματοδότηση του Ιράν και σε συνεργασία με ιρακινές πολιτοφυλακές, προκειμένου να επιτεθούν στο κράτος του Ισραήλ, να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα και να διαταράξουν την παγκόσμια ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Οι IDF είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν να επιχειρούν σε οποιαδήποτε απόσταση - κοντά ή μακριά - ενάντια σε όλες τις απειλές κατά των πολιτών του κράτους του Ισραήλ».

⭕️BREAKING: The IAF struck military targets belonging to the Houthi terrorist regime in Yemen in response to their recent attacks against Israel.



The targets included power plants and a seaport, which were used by the Houthis to transfer Iranian weapons to the region, in… pic.twitter.com/QaWSD3uMEJ