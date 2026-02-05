Ξεκίνησε η δεύτερη ημέρα διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι

Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ομάδες αντιπροσώπων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, στο Άμπου Ντάμπι, με στόχο την αναζήτηση κοινού εδάφους που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί εδώ και τέσσερα χρόνια.

«Η δεύτερη ημέρα διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι ξεκίνησε», ανέφερε ο εκπρόσωπος της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ μέσω της εφαρμογής Telegram.

«Εργαζόμαστε στα ίδια σχήματα όπως χθες: τριμερείς διαβουλεύσεις, ομαδική εργασία και περαιτέρω συγχρονισμό θέσεων», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμιτρίεβ, δήλωσε την Πέμπτη ότι σημειώνεται πρόοδος και υπάρχει θετική κινητικότητα στις συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

«Υπάρχει αναμφιβόλως πρόοδος», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα, καταγγέλλοντας, ωστόσο, απόπειρες «υποκινητών του πολέμου από την Ευρώπη (...) να παρεμποδίσουν αυτήν τη διαδικασία».

Υπενθυμίζεται ότι, χθες, Τετάρτη, ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα διαπραγματεύσεων του Αμπού Ντάμπι μεταξύ Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών απεσταλμένων.

Οι διήμερες τριμερείς συναντήσεις πραγματοποιούνται μετά τη δήλωση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε την εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα της περασμένης εβδομάδας - την οποία στήριξαν οι ΗΠΑ - για να αποθηκεύσει πυρομαχικά, εξαπολύοντας την Τρίτη επιθέσεις με αριθμό-ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων κατά της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι ζητά μεγαλύτερη πίεση προς τη Ρωσία

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες πως οι τριμερείς συνομιλίες που διεξάγονται στο Αμπού Ντάμπι πρέπει να οδηγήσουν στην επίτευξη ειρήνης και όχι να δώσουν στη Ρωσία άλλη μια ευκαιρία να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Πρέπει να γίνει σαφές τώρα, ο λαός της Ουκρανίας πρέπει να αισθανθεί πως η κατάσταση οδεύει πραγματικά προς την ειρήνη και το τέλος του πολέμου, όχι προς την πλευρά της Ρωσίας που εκμεταλλεύεται τα πάντα προς όφελός της και συνεχίζει τις επιθέσεις της», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Ο Ζελένσκι είπε, επίσης, ότι η ουκρανική πλευρά θεωρεί πως θα υπάρξει σύντομα μια νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Σημαντικές διαφορές παραμένουν σε βασικά σημεία

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις τόσο στο Κίεβο όσο και στη Μόσχα για την επίτευξη συμβιβασμού που θα οδηγήσει στον τερματισμό του τετραετούς πολέμου. Παρά τους διαδοχικούς γύρους επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά σε κρίσιμα ζητήματα.

Στα πιο ευαίσθητα σημεία περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις της Μόσχας να παραιτηθεί το Κίεβο από εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει, καθώς και η τύχη του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια - του μεγαλύτερου στην Ευρώπη - ο οποίος βρίσκεται σε περιοχή υπό ρωσική κατοχή.

Η Ρωσία ζητά από την Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από ολόκληρη την περιφέρεια του Ντόνετσκ, συμπεριλαμβανομένης ζώνης βαριά οχυρωμένων πόλεων που θεωρείται μία από τις ισχυρότερες αμυντικές γραμμές της χώρας, ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.

Η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η σύγκρουση θα πρέπει να «παγώσει» κατά μήκος της υφιστάμενης γραμμής του μετώπου και έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο μονομερούς αποχώρησης των δυνάμεών της.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις έως ότου το Κίεβο λάβει «αποφάσεις» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και τμημάτων της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς που καταλήφθηκαν πριν από την εισβολή του 2022. Αναλυτές εκτιμούν ότι από τις αρχές του 2024 η Μόσχα έχει κερδίσει περίπου το 1,5% του ουκρανικού εδάφους.

«Η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, στο διαδικτυακό μέσο Liga, υποστηρίζοντας ότι το Κρεμλίνο πληρώνει βαρύ τίμημα τόσο σε απώλειες στο πεδίο της μάχης όσο και σε οικονομική ζημία για περιορισμένες εδαφικές προελάσεις.