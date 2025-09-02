Γερμανικά ΜΜΕ

«Ο Πούτιν μας παρακολουθεί. Θέλουμε αποτροπή και όχι κλιμάκωση». Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Γενικός Επιθεωρητής των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Κάρστεν Μπρόιερ, με αφορμή μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις υπό γερμανική διεύθυνση, την Quadriga 2025, η οποία ξεκίνησε με το ναυτικό της σκέλος και θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου στην ευαίσθητη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Όπως μεταδίδει η DW, και η n-tv, καθώς και οι Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις, στην άσκηση συμμετέχουν ακόμη 13 νατοϊκές χώρες, ενώ τον γενικό συντονισμό έχει το Ναυτικό Επιτελείο της Bundeswehr στο Ρόστοκ.

Οι αριθμοί εντυπωσιάζουν: 8.000 Γερμανοί στρατιώτες, πάνω από 40 πολεμικά πλοία, τουλάχιστον 30 μαχητικά αεροσκάφη και περίπου 1.800 στρατιωτικά οχήματα συμμετέχουν στην Quadriga 2025.

Στόχος της άσκησης είναι η ενίσχυση των αποτρεπτικών δυνατοτήτων όχι μόνο της νατοϊκής συμμαχίας, αλλά και ειδικότερα της Γερμανίας. «Η Bundeswehr πρέπει να εξασκηθεί ξανά και ξανά», τόνισε ο Μπρόιερ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς ετοιμότητας.

Quadriga 2025 is now underway! From 18 August to 30 September, the Bundeswehr will train together with 13 partner nations to protect the Baltic Sea region. During the main exercise phase, around 8,000 service personnel from all branches of the armed forces will be deployed. 1/3 pic.twitter.com/m1v8T4GwkU — Germany at NATO (@GermanyNATO) August 20, 2025

Η Quadriga 2025 περιλαμβάνει επιμέρους στάδια: εκτεταμένες ναυτικές και αεροπορικές ασκήσεις, μεταφορά αρμάτων, δοκιμές ιατρικής περίθαλψης και μεταφοράς τραυματιών, καθαρισμό ναρκών και πολλά άλλα. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ασκήσεις τροφοδοσίας και στρατηγικής αξιοποίησης στρατευμάτων και εξοπλισμού από τη Λιθουανία, όπου εδρεύει η 37η γερμανική ταξιαρχία.

Στην ουσία, η Quadriga 2025 τεστάρει τα όρια αντοχής της «αλυσίδας εφοδιασμού» σε ένα θεωρητικό σενάριο πολέμου, θέτοντας παράλληλα στο μικροσκόπιο κρίσιμες γερμανικές υποδομές και την εσωτερική ασφάλεια της χώρας.

Η επιμέρους άσκηση «Εθνικός Φρουρός» (National Guardian) θα δοκιμάσει την ικανότητα αντίδρασης εν ενεργεία στρατιωτικών και εφέδρων στην προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως κόμβων εφοδιασμού και λιμανιών. Παράλληλα, η ναυτική άσκηση «Βόρειες Ακτές» (Northern Coasts) επικεντρώνεται στην προστασία των ναυτικών διόδων και στη μεταφορά στρατευμάτων διά θαλάσσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ακεραιότητα των ναυτικών εγκαταστάσεων.

«Πρόβες πολέμου» στη #Βαλτική

Ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση #Quadriga 2025 στη Βαλτική υπό γερμανική ηγεσία. Συμπίπτει χρονικά με τη ρωσική άσκηση #Zapad, παραπέμποντας σε προσομοίωση πολέμου.https://t.co/aXLuWihWbW pic.twitter.com/4FQFpLTb8v — DW Greek (@dw_greek) September 2, 2025

Το ιδιαίτερο στοιχείο της Quadriga 2025 είναι η χρονική της σύμπτωση με τη ρωσική άσκηση Zapad 2025, που πραγματοποιείται επίσης στη Βαλτική με 30.000 Ρώσους και 13.000 Λευκορώσους στρατιώτες, καθιστώντας τις ασκήσεις ουσιαστικά «προσομοιώσεις πολέμου». Παρά την ομοιότητα, οι επικεφαλής της Bundeswehr προειδοποιούν να μην βγουν βιαστικά συμπεράσματα.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, το γερμανικό λιμενικό έχει εκδώσει οδηγία προς σκάφη αναψυχής και ιστιοπλοϊκά να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή του Κιέλου, διατηρώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από τα πολεμικά πλοία.