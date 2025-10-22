Ανοικτό και πάλι το Μουσείο του Λούβρου μετά την κινηματογραφική ληστεία - Αξίας 88 εκατ. ευρώ τα κλεμμένα κοσμήματα

Ανοίγει ξανά σήμερα το Μουσείο του Λούβρου, τρεις ημέρες αφότου κλέφτες διέφυγαν με ιστορικά βασιλικά κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Απευθείας πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Reuters δείχνουν επισκέπτες να διέρχονται από τις πύλες εισόδου του μουσείου για πρώτη φορά μετά την κλοπή, που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

Σημειώνεται ότι το πρωτοφανές περιστατικό της κλοπής σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν τέσσερις ληστές μεταμφιεσμένοι ως εργάτες σκαρφάλωσαν με σκάλα στο εμβληματικό μουσείο και μέσα σε λίγα λεπτά, έκλεψαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από την συλλογή των βασιλικών θησαυρών. Γεγονός το οποίο αποκαλύπτει ότι υπήρξαν πολλά κενά στο σύστημα ασφαλείας -που βοήθησαν στη δράση των ληστών για να προβούν σε αυτή την κινηματογραφική κλοπή.

Είναι η πιο εντυπωσιακή ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου από τότε που η Μόνα Λίζα εξαφανίστηκε το 1911. Αυτή η επαγγελματική ληστεία σε ώρα αιχμής, εγείρει σοβαρά ζητήματα για τα επίπεδα ασφάλειας που καλύπτουν τα γαλλικά έργα τέχνης, με κυριότερο το γιατί δεν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, και όλα αυτά σε μια περίοδο που αυτά γίνονται όλο και περισσότερο στόχος εγκληματικών κυκλωμάτων.

Κλάπηκαν συνολικά εννέα κοσμήματα, αλλά το ένα έχει ήδη βρεθεί.Τα περισσότερα βασιλικά στέμματα της Γαλλίας χάθηκαν ή πωλήθηκαν μετά την Επανάσταση του 1789, αλλά κάποια αντικείμενα διασώθηκαν ή αγοραστήκαν ξανά. Τα περισσότερα από όσα υπήρχαν στις προθήκες, όμως, προέρχονται από τον 19ο αιώνα και σχετίζονται με τις δύο αυτοκρατορικές οικογένειες του Ναπολέοντα και του ανιψιού του Ναπολέοντα Γ΄. Σύμφωνα με τις αρχές, κλάπηκαν οκτώ αντικείμενα, μεταξύ των οποίων διαδήματα, περιδέραια, σκουλαρίκια και καρφίτσες.

Εκλάπησαν ακόμη αντικείμενα που ανήκαν στη σύζυγο του Ναπολέοντα, την αυτοκράτειρα Μαρί-Λουίζα· στη νύφη του, τη βασίλισσα Ορτάνς της Ολλανδίας· στη βασίλισσα Μαρί-Αμελί, σύζυγο του τελευταίου βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου-Φιλίππου, που κυβέρνησε από το 1830 έως το 1848· και στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, που κυβέρνησε από το 1852 έως το 1870.

Ένα στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας που κλάπηκε επίσης, εντοπίστηκε με ζημιές, κοντά στο μουσείο αφού οι κλέφτες φέρονται να το έχασαν κατά τη διαφυγή τους.