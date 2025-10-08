Ξανά στο δικαστήριο η Ζιζέλ Πελικό - Ένας εκ των βιαστών της κατέθεσε έφεση

Στο δικαστήριο αναμένεται σήμερα Τετάρτη η Ζιζέλ Πελικό η οποία θα σταθεί ξανά αντιμέτωπη με τον άνδρα που εξακολουθεί να αρνείται ότι τη βίασε, στην υπόθεση του μαζικού βιασμού της. Ο πρώην σύζυγος της 72χρονης, Ντομινίκ Πελικότ, έχει ομολογήσει ότι την νάρκωνε με ηρεμιστικά και ότι προσκαλούσε δεκάδες αγνώστους να τη βιάσουν και να την κακοποιήσουν για σχεδόν μια δεκαετία. Γαλλικό δικαστήριο επέβαλε στον 72χρονο άνδρα, τη μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών. Αυτός και 49 άλλοι άνδρες που καταδικάστηκαν στην υπόθεση δεν έχουν ασκήσει έφεση κατά των ποινών τους.

Ωστόσο, ο 44χρονος Χουσαμετίν Ντογκάν, επέμεινε στην αθωότητά του, φέρνοντας πίσω στο δικαστήριο τη γυναίκα που αψήφησε δημόσια τους κακοποιητές της, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες της σεξουαλικής βίας και όχι τα θύματα, είναι αυτοί που θα έπρεπε να ντρέπονται.

«Θα προτιμούσε πολύ περισσότερο να μείνει εκεί που είναι και να επικεντρωθεί στη νέα της ζωή και στο μέλλον της», δήλωσε στο AFP ένας από τους δικηγόρους της, ο Αντουάν Καμί. Αλλά «πρέπει να το πάει μέχρι το τέλος», πρόσθεσε.

Η Ζιζέλ Πελικότ, η οποία γίνεται δεκτή με χειροκροτήματα κάθε φορά που φτάνει στο δικαστήριο από τη Δευτέρα όταν και άρχισε η νέα δίκη, στην πόλη Νιμ, αναμένεται να καταθέσει το πρωί της Τετάρτης. Παραμένει «έκπληκτη από τη συνεχιζόμενη άρνηση (του κατηγορούμενου) παρά τα ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία», δήλωσε ο δικηγόρος της.

Το υλικό

Οι αστυνομικοί βρήκαν συνολικά 107 φωτογραφίες και 14 βίντεο από τη νύχτα που ο Ντογκάν επισκέφθηκε το σπίτι του ζευγαριού το 2019, σε σκληρό δίσκο που ανήκε στον Ντομινίκ Πελικότ. Ο Ντογκάν, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε εννέα χρόνια φυλάκισης για βιασμό, αναμένεται επίσης να δώσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων το πρωί της Τετάρτης. Ισχυρίστηκε ότι ποτέ δεν σκόπευε να βιάσει τη Ζιζέλ Πελικότ και ότι «παγιδεύτηκε» από τον πρώην σύζυγό της.

Αλλά ο Ντομινίκ Πελικότ δήλωσε στο εφετείο την Τρίτη ότι ο Ντογκάν συμμετείχε πρόθυμα στο σχέδιό του. «Ποτέ δεν ανάγκασα κανέναν», είπε. Ο πρώην σύζυγος της Πελικότ κατέθεσε πως ο Ντογκάν γνώριζε ότι η γυναίκα του θα «κοιμόταν».

Νωρίτερα την Τρίτη, ο ερευνητής Τζερεμί Μπος-Πλατιέρ επίσης απέρριψε τα επιχειρήματα του Ντογκάν, επικαλούμενος το βίντεο. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι γνώριζε πλήρως την κατάσταση του θύματος», είπε. «Όποιος βλέπει τα βίντεο το καταλαβαίνει αμέσως».

Ο Ντογκάν ισχυρίζεται ότι έμεινε στο σπίτι του ζευγαριού μόνο για μισή ώρα, αλλά οι ερευνητές σημείωσαν ότι παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος για «τουλάχιστον 3 ώρες και 24 λεπτά», σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του βίντεο.

Ο Χουσαμετίν Ντογκάν κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών και η ετυμηγορία αναμένεται την Πέμπτη.