WSJ: Η ομάδα Τραμπ διευρύνει την αναζήτηση για πρόεδρο της Fed, προσθέτοντας νέα ονόματα

Η ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει νέους υποψηφίους για τη θέση του επόμενου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), με έναν παλαιό οικονομικό σύμβουλο και έναν πρώην πρόεδρο της Fed να προστίθενται στη λίστα, όπως ανέφερε την Παρασκευή η Wall Street Journal.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για την προεδρία της Fed περιλαμβάνουν τον πρώην πρόεδρο της Fed του Σεντ Λούις, Τζέιμς Μπούλαρντ, τον Μαρκ Σούμερλιν, πρώην οικονομικό σύμβουλο του προέδρου Τζορτζ Μπους, τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ, τον διοικητή της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ και τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς, σύμφωνα με τη WSJ που επικαλείται αξιωματούχους.

Οι Μπούλαρντ και Σούμερλιν είναι δύο από τους πιθανούς υποψηφίους που προστέθηκαν σε μια λίστα περίπου 10 ατόμων υπό εξέταση για τη θέση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το ρεπορτάζ.

Bloomberg: Ο Γουόλερ φαβορί για τη διαδοχή του Πάουελ στην ηγεσία της Fed

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Bloomberg που βασίζονται σε πηγές προσκείμενες στη διαδικασία επιλογής και την αμερικανική κυβέρνηση, ο Κρίστοφερ Γουόλερ αναδεικνύεται ως ο πλέον πιθανός υποψήφιος για να αναλάβει την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει επανειλημμένα έντονη κριτική προς τον νυν πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για τις αποφάσεις σχετικά με την επιτοκιακή πολιτική, που, κατά την άποψή του, δεν ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη.

Παρότι ο Τραμπ έχει μετριάσει τις απειλές για πρόωρη απομάκρυνση του Πάουελ από τη θέση του, πριν τη λήξη της θητείας του στις 15 Μαΐου, έχει παράλληλα επιταχύνει τις διαδικασίες αναζήτησης πιθανού αντικαταστάτη.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο, ο Γουόλερ ήταν μεταξύ των λίγων μελών που τάχθηκαν υπέρ της μείωσης των επιτοκίων, επικαλούμενος την ανησυχία του για τα σημάδια επιδείνωσης στην αγορά εργασίας. Αντιθέτως, η πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά, προκαλώντας τη διαφωνία του.

Ο Γουόλερ, ο οποίος έχει διοριστεί στο διοικητικό συμβούλιο της Fed το 2020 από τον ίδιο τον Τραμπ, έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα αποδεχόταν την πρόταση για τη θέση του προέδρου της Fed, εφόσον του γίνει επίσημη προσφορά.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος προχωρά στη διενέργεια συνεντεύξεων με υποψηφίους για την κάλυψη μιας ακόμη θέσης που θα αδειάσει σύντομα στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, μετά την πρόσφατη παραίτηση της Αντριάνα Κούγκλερ.