WP: Οι ΗΠΑ έκαναν χρήση πυρομαχικών άνω των 5,5 δισ. δολ. τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου με το Ιράν

Πάνω από 5 δισ. δολάρια σε πυρομαχικά κατανάλωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μέσα στις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου κατά του Ιράν, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν την αξιολόγηση που παρουσίασε το Πεντάγωνο στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών τη Δευτέρα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα η Washington Post.

Το ιδιαίτερα υψηλό αυτό ποσό - που υπολογίζεται σε 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια - ενισχύει τις ανησυχίες στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών για την ταχύτητα με την οποία το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας εξαντλεί κρίσιμα αποθέματα προηγμένων οπλικών συστημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και πυρομαχικά ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς κατά τα πρώτα στάδια της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών αεράμυνας για την αναχαίτιση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύονται προς τους στόχους τους. Όπως δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Αριζόνα Μαρκ Κέλι, η Τεχεράνη διαθέτει «τεράστιο απόθεμα» τέτοιων όπλων.

Ο Μαρκ Κέλι σημείωσε ακόμη ότι οι γερουσιαστές σκοπεύουν να συνεχίσουν να ζητούν ενημερώσεις σε κλειστές συνεδριάσεις σχετικά με το ημερήσιο κόστος της σύγκρουσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, αρκετές πηγές από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών επισημαίνουν ότι, εφόσον ο πόλεμος συνεχιστεί, η κυβέρνηση ενδέχεται σύντομα να αναγκαστεί να ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση από τους νομοθέτες για την παραγωγή νέων πυρομαχικών.

«Αυτή θα είναι η επόμενη μεγάλη πολιτική μάχη», ανέφερε χαρακτηριστικά συνεργάτης του Κογκρέσου.

