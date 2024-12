WP: Ο Μπάιντεν φέρεται να μετάνιωσε που αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα

Μετανιωμένος φέρεται να είναι ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Tζο Μπάιντεν, για την αποχώρησή του από την προεδρική κούρσα που έφερε τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Επικαλούμενη ανώνυμες πηγές η Washington Post ανέφερε (28/12) ότι ο Αμερικανός πρόεδρος όπως και ορισμένοι από τους βοηθούς του, μίλησαν σε κοντινούς τους ανθρώπους υποστηρίζοντας ότι ο Μπάιντεν θα έπρεπε να είχε παραμείνει στην κούρσα και θα μπορούσε να κερδίσει μία δεύτερη θητεία.

In his presidency’s final chapter, Biden has mused about whether he should have handled some decisions differently. https://t.co/j3HrEQ0kta