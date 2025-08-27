Washington Post: Ο Τραμπ απολύει την διευθύντρια του CDC

Η Σούζαν Μονάρεζ, διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, απομακρύνεται από τη θέση της λιγότερο από έναν μήνα μετά την ορκωμοσία της, ανέφερε την Τετάρτη η Washington Post, επικαλούμενη πολλούς αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ που γνωρίζουν το θέμα.

Το αμερικάνικο μέσο δεν διευκρινίζει τους λόγους αποχώρησης.

Η Μονάρεζ, με 20 χρόνια εμπειρίας σε αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες, έχει διατελέσει και αναπληρώτρια διευθύντρια του Advanced Research Projects Agency for Health, ενός οργανισμού χρηματοδότησης της έρευνας που αυτοχαρακτηρίζεται ως υποστηρικτής των «μετασχηματιστικών καινοτομιών στη βιοϊατρική και την υγεία».

Στο παρελθόν κατείχε σημαντικές θέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και στο Γραφείο Πολιτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου.

«Η Δρ. Μονάρεζ έχει εμπειρία δεκαετιών στη στήριξη της καινοτομίας, της διαφάνειας και των ισχυρών συστημάτων Δημόσιας Υγείας», ανέφερε τότε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχετική ανάρτησή του, σημειώνοντας ακόμα: «Ως μητέρα και αφοσιωμένη δημόσια υπάλληλος, η Δρ. Μονάρεζ κατανοεί τη σημασία της προστασίας των παιδιών μας, των κοινοτήτων μας και του μέλλοντός μας. Οι Αμερικανοί έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο CDC λόγω πολιτικής προκατάληψης και καταστροφικής κακοδιαχείρισης».