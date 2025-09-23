Vectis: Το νέο αόρατο πολεμικό drone στην υπηρεσία της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας (vid)

Η Lockheed Martin αποκάλυψε τα σχέδιά της για το Vectis, ένα stealth μαχητικό drone σχεδιασμένο να λειτουργεί είτε ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία με επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη όπως το F-35.

Το drone, το οποίο εποπτεύεται από τα Προγράμματα Προηγμένης Ανάπτυξης του αμυντικού «κολοσσού», γνωστά και ως Skunk Works, θα «ενσωματωθεί άψογα με αεροσκάφη 5ης και επόμενης γενιάς για να προωθήσει το όραμα της Οικογένειας Συστημάτων για την κυριαρχία στον αέρα επόμενης γενιάς», ανακοίνωσε η εταιρεία την Κυριακή.

Γιατί έχει σημασία

Σύμφωνα με το Newsweek, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει συρρικνωθεί στο μικρότερο μέγεθός της στην ιστορία, διαθέτοντας λιγότερα από τα μισά μαχητικά το 2024 σε σχέση με το 1987. Ο στόλος γερνάει επίσης, με τα αεροσκάφη να αποσύρονται ταχύτερα από ό,τι αντικαθίστανται.

Τα συνεργατικά μαχητικά αεροσκάφη (CCAs), που ονομάζονται «loyal wingmen», θεωρούνται ως ένας χαμηλότερου κόστους και πιο αναλώσιμος τρόπος για την ενίσχυση των στόλων της Πολεμικής Αεροπορίας. Χρησιμοποιώντας λογισμικό Tεχνητής Nοημοσύνης, αυτά τα drones θα χρησιμεύσουν ως πολλαπλασιαστές ισχύος αυξάνοντας την ισχύ πυρός των πιλότων για να υπερνικήσουν ενδεχομένως την εχθρική αεράμυνα σε ζώνες συγκρούσεων όπου ένας αντίπαλος θα έχει πλεονέκτημα ισχύος πυρός.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Ο σχεδιασμός του drone υποστηρίζει μια ποικιλία ρόλων - συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού πολέμου, των ακριβών επιθέσεων, των επιθετικών και αμυντικών αποστολών αντεπίθεσης και της συλλογής πληροφοριών για να βοηθήσει τους διοικητές να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις στόχευσης.

Λέγεται επίσης ότι το Vectis προσφέρει εκτεταμένη εμβέλεια, καθιστώντας το κατάλληλο για αποστολές στα θέατρα του Ινδο-Ειρηνικού, Ευρώπης και Κεντρικής Διοίκησης (Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και Κεντρική Ασία).

Η είδηση ​​έρχεται μετά την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ τον Μάιο ότι είχαν ξεκινήσει δοκιμές εδάφους για δύο CCA - τα YF-44A και YFQ-42A - που αναπτύχθηκαν από τους αμερικανικές αμυντικές εταιρείες Anduril και General Atomics, αντίστοιχα.

Η Κίνα, ο σχεδόν ομότιμος στρατιωτικός αντίπαλος των ΗΠΑ στον Ινδο-Ειρηνικό, έχει επίσης ένα πρόγραμμα CCA, με αρκετά από αυτά να λέγεται ότι παρουσιάστηκαν κατά την παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης» στο Πεκίνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV, χωρίς να κατονομάσει τα μοντέλα.