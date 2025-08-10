Τζέι Ντι Βανς: Η ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία δεν θα ικανοποιήσει ούτε τη Μόσχα ούτε το Κίεβο

Μία διαπραγματευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν είναι πιθανό να ικανοποιήσει καμία από τις δύο πλευρές και οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πιθανότατα θα αφήσει τόσο τη Μόσχα όσο και το Κίεβο «δυσαρεστημένες».

Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα Sunday Morning Futures της Fox News, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ στοχεύουν σε μια συμφωνία που θα είναι αποδεκτή και από τις δύο χώρες. «Δεν θα κάνει κανέναν ιδιαίτερα ευχαριστημένο, ούτε τους Ρώσους ούτε τους Ουκρανούς», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στις 15 Αυγούστου, στην Αλάσκα, για να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είναι κοντά σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα μπορούσε να τερματίσει την τρεισήμισι ετών σύγκρουση, απαιτώντας πιθανώς από την Ουκρανία να παραδώσει σημαντικά έδαφη.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το σύνταγμά της σε θέματα εδαφικής κυριαρχίας, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί δεν θα χαρίσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News την Παρασκευή, ο Βανς δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για να προγραμματίσουν συνομιλίες μεταξύ Πούτιν, Ζελένσκι και Τραμπ, αλλά δεν πιστεύει ότι θα ήταν παραγωγικό για τον Πούτιν να συναντηθεί με τον Ζελένσκι προτού μιλήσει με τον Τραμπ.

«Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου προσπαθούμε να καταλάβουμε, ειλικρινά, το χρονοδιάγραμμα και άλλα παρόμοια θέματα, σχετικά με το πότε θα μπορούσαν να καθίσουν οι τρεις ηγέτες και να συζητήσουν για το τέλος αυτής της σύγκρουσης», είπε.